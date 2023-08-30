الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

سكرتير عام محافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة منظومة البناء (صور)

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة البحيرة، فيتو

عقد سكرتير عام محافظة البحيرة محمد شوقي بدر، اجتماعًا لمناقشة منظومة البناء ونماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة، وكان ذلك بحضور أعضاء لجنة الهيئة الهندسية خالد فتحي إسماعيل، بالهيئة الهندسية بالقاهرة، ومحمد مشالي، بمكتب تراخيص الهيئة الهندسية بالبحيرة، وحسن مغازي، بالهيئة الهندسية بإيتاي البارود، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

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سكرتير عام محافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة منظومة البناء، فيتو
سكرتير عام محافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة منظومة البناء، فيتو
سكرتير عام محافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة منظومة البناء، فيتو
سكرتير عام محافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة منظومة البناء، فيتو

حيث تم خلال الاجتماع عرض أهم النقاط الأساسية والإجراءات التي يجب اتباعها في تراخيص البناء وعمل المطابقات الخاصة بنماذج التصالح والبروتوكول الخاص بين المطارات والهيئة الهندسية في التراخيص الخاصة بنطاق 1 كم وكذا المخالفات في هذا النطاق.

كما تم فتح باب النقاش والاستفسارات عن أهم المعوقات التي تواجه منظومة البناء ونماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة.

سكرتير عام محافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة منظومة البناء، فيتو
سكرتير عام محافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة منظومة البناء، فيتو
سكرتير عام محافظة البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة منظومة البناء، فيتو

وأكد السكرتير العام للمحافظة على اهتمام الدولة المصرية بمنظومة البناء والتصالحات على المباني المخالفة للتيسير على المواطنين.

مشيرًا إلى جهود محافظة البحيرة فى التصدي بكل حزم لكافة مخالفات البناء، وكذا جهود فرق المتغيرات المكانية والتى تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف.

كما وجه أعضاء لجنة الهيئة الهندسية بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر لإزالة أي تعديات في المهد، كما وجهوا بضرورة حسن استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية والعمل على سرعة حل المشكلات والشكاوى الخاصة بهم.

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