سلمت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم، 3650 شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة.

هذا وقد وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وذلك بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.



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ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم، وفي ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

أوقاف البحيرة توزع 3650 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، فيتو

وفي إطار منفصل، افتتحت مديرية الأوقاف الجمعة الماضية 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه بنطاق 3 مراكز في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



حيث تم افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز (حوش عيسى - أبو المطامير - دمنهور) بتكلفة إجمالية 6 مليون و500 ألف جنيه وهي مساجد رجب حسين - قرية أباظة - حوش عيسى على مساحة 288 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه ومسجد الجبرسية القبلي - قرية الخوري البحرية - أبو المطامير على مساحة 175 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه ومسجد عزبة صيام - حفص - دمنهور على مساحة 220 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون 500 ألف جنيه.