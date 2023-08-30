الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أوقاف البحيرة توزع 3650 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

أوقاف البحيرة توزع
أوقاف البحيرة توزع 3650 شنطة مواد غذائية، فيتو

سلمت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم، 3650 شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة.

هذا وقد وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وذلك بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.
 

Advertisements

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم، وفي ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

أوقاف البحيرة توزع 3650 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، فيتو

 

وفي إطار منفصل، افتتحت مديرية الأوقاف الجمعة الماضية 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه بنطاق 3 مراكز في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  


حيث تم افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز (حوش عيسى - أبو المطامير - دمنهور) بتكلفة إجمالية 6 مليون و500 ألف جنيه وهي مساجد رجب حسين - قرية أباظة - حوش عيسى على مساحة 288 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه ومسجد الجبرسية القبلي - قرية الخوري البحرية - أبو المطامير على مساحة 175 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه ومسجد عزبة صيام  - حفص - دمنهور على مساحة  220 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون 500 ألف جنيه.

txt

رفع 663 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اوقاف البحيرة مديرية أوقاف البحيرة البحيرة مواد غذائية مديرية التضامن بالبحيرة الاسر الاولي بالرعاية

مواد متعلقة

استمرار مشروع ألف بنت ألف حلم بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة الموارد

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة لا للبلاستيك من مدينة رشيد (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

سيدة تتخلص من حياتها لعدم قدرتها على سداد ديونها بعين شمس

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

الأعلى للجامعات يحسم الجدل حول مدة الدراسة في هندسة القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية