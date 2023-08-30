السويحلي الليبي يعلن التعاقد مع الهارب جون أوكلي رغم تحذيرات المقاولون

أعلن نادي السويحلي الليبي، التعاقد مع الهارب لاعب المقاولون العرب جون أوكلي ، رغم ارتباط الأخير بعقد مع ذئاب الجبل ورغم تحذيرات الأخير للأندية الليبية بعدم التعاقد مع المهاجم النيجيري.

وينتظر أن يواجه السويحلي الليبي عقوبات بالجملة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد شكوى المقاولون الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم لارتباط أوكلي بعقد مع نادي المقاولون.

وضرب السويحلي الليبي بنصيحة المقاولون عرض الحائط وأعلن تعاقده مع المهاجم الهارب جون أوكلي اليوم الأربعاء.

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وكان نادي المقاولون خاطب رسميا الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشأن النيجيري جون أوكلي مهاجم الفريق الأول بعد أنباء انضمامه لاحد الأندية الليبية رغم ارتباطه بعقد مع المقاولون العرب ولا يحق له الانتقال لأي نادٍ.

المقاولون يحذر الأندية الليبية



وحذر نادي المقاولون الأندية الليبية من التعاقد مع جون أوكلي وأن المقاولون هو من يملك حق بيعه لارتباطه بعقد لمدة موسم قادم.

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب، قررت تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاع عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.



جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح وأحرز 17 هدفا وصنع 5 أهداف في آخر مواسمه قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب.

وكان المهندس محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب تحدث عن الشكوى المقرر تقديمها ضد جون أوكلي لاعب الفريق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أوكلي سافر للحصول على إجازته بشكل عادي مثل باقي اللاعبين ثم اعتذر بعدها عن التأخير".



وتابع "أوكلي برر تأخره بأنه غير قادر على الحصول على التأشيرة، تواصلنا مع فرع نادي المقاولون العرب في نيجيريا وساعدوه في الحصول على التأشيرة لكن حتى الآن لم يحضر اللاعب ومتغيب بدون إذن".

وواصل "أرسلنا أكثر من إخطار للاعب لكنه لا يرد، أيضًا وكيل اللاعب لا يرد على اتصالات المقاولون العرب وهذه علامة استفهام حول تصرفات اللاعب".



وأضاف محمد عادل "جون أوكلي حصل على مستحقاته بالكامل، اللاعب مديون لنادي المقاولون العرب وحصل على مستحقات بشكل زائد بسبب عدم خصم الضرائب التي نخصمها عادًة في آخر العام".



مختتمًا تصريحاته "جون أوكلي لاعب متهرب وهارب من نادي المقاولون العرب، أكثر من مسؤول من نادي السويحلي الليبي تواصل معنا لضم جون أوكلي ونحن لم نتفاوض وكان ردنا هو الانتظار لحين عودة اللاعب".