الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط ربع طن أسماك فاسدة خلال حملة في الإسماعيلية

ضبط ربع طن أسماك
ضبط ربع طن أسماك فاسدة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.  

مديرية الطرق تواصل أعمال الرصف بمدينة فايد فى الإسماعيلية

رئيس تجارية الإسماعيلية يستقبل وفد حزب حماة الوطن (صور)

نتائج الحملة التموينية 

‏‎وتمكنت أعمال الحملة في مركز ومدينة أبوصوير، من ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بطن وربع دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط مخبز سياحي آخر وبحوزته كمية تقدر بربع طن دقيق بلدي مدعم.  

Advertisements

جانب من المضبوطات، فيتو

ضبط أسماك فاسدة ومجهولة 

كما تمكنت الحملة في مركز ومدينة الإسماعيلية، بضبط كمية تقدر بـ 300 كيلو أسماك ومأكولات بحرية بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر، وفي مركز ومدينة القصاصين، قامت إدارة تموين أبو صوير بضبط 260 عبوة عصير مجهولة المصدر.  

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.  

محاضر ومخالفات تموينية 

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحلات والمخابز، حيث قامت بتحرير 97 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 22 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 24 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 5 محاضر سلع مجهولة المصدر، ومحضرين عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.  

جانب من المضبوطات، فيتو

‏  الرقابة على المخابز 

كما تمكنت الحملة من ضبط وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير  مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و11 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تموين الاسماعيلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية مباحث التموين أسماء فاسدة دقيق مدعم السوق السوداء

مواد متعلقة

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالإسماعيلية (صور)

مديرية الطرق تواصل أعمال الرصف بمدينة فايد فى الإسماعيلية

رئيس تجارية الإسماعيلية يستقبل وفد حزب حماة الوطن (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه بإخلاء المنازل المتأثرة من انهيار عقار المحطة الجديدة وتشميعها

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

كان غالي أوي يافنانة، رسائل صادمة من الجمهور لـ سمية الخشاب بسبب طلاق أحمد سعد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية