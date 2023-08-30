ضبط ربع طن أسماك فاسدة خلال حملة في الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

نتائج الحملة التموينية

‏‎وتمكنت أعمال الحملة في مركز ومدينة أبوصوير، من ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بطن وربع دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط مخبز سياحي آخر وبحوزته كمية تقدر بربع طن دقيق بلدي مدعم.

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جانب من المضبوطات، فيتو

ضبط أسماك فاسدة ومجهولة

كما تمكنت الحملة في مركز ومدينة الإسماعيلية، بضبط كمية تقدر بـ 300 كيلو أسماك ومأكولات بحرية بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر، وفي مركز ومدينة القصاصين، قامت إدارة تموين أبو صوير بضبط 260 عبوة عصير مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محاضر ومخالفات تموينية

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحلات والمخابز، حيث قامت بتحرير 97 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 22 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 24 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 5 محاضر سلع مجهولة المصدر، ومحضرين عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

جانب من المضبوطات، فيتو

‏ الرقابة على المخابز

كما تمكنت الحملة من ضبط وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و11 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.