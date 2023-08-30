رفع 663 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة (صور)

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 663 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 191 حالة بدمنهور، 33 حالة برشيد، 80 حالة بالدلنجات و310 أبو حمص و49 حالة بأبو حمص.

وشددت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو



وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.



أسفرت عن ضبط 5 طن كبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبوحمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام و22 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.



