الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 663 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة (صور)

رفع حالات إشغال طريق
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 663 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 191 حالة بدمنهور، 33 حالة برشيد،   80 حالة بالدلنجات و310 أبو حمص و49 حالة بأبو حمص.

وشددت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

Advertisements


ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو


وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.


أسفرت عن ضبط 5 طن كبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبوحمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام و22 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.


 

txt

نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد وكورنيش رشيد (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إشغال طريق حالات إشغال طريق رفع إشغال طريق البحيرة نائب محافظ البحيرة

مواد متعلقة

استمرار مشروع ألف بنت ألف حلم بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة الموارد

محافظة البحيرة تناقش البدائل المتاحة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

سيدة تتخلص من حياتها لعدم قدرتها على سداد ديونها بعين شمس

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

الأعلى للجامعات يحسم الجدل حول مدة الدراسة في هندسة القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية