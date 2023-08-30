الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس جامعة العريش يشهد حصاد المزارع السمكية بكلية المصايد البحرية

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يشهد حصاد المزارع السمكية،فيتو

نجحت كلية الاستزراع السمكي بجامعة العريش في توفير أجود أنواع الأسماك، وبسعر منخفض؛  وتدريب طلاب الجامعة، وشباب الخريجين على كل جديد ومبتكر فى مجال الإنتاج السمكي، والصناعات القائمة عليه. 

كلية الاستزراع السمكي بجامعة العريش تنجح في توفير أجود أنواع الأسماك 


وشهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، حصاد إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، بحضور الدكتور محمد سالم، عميد الكلية، والقائمين على المشروع.

وأكد رئيس الجامعة إصرار الجامعة على تبني نموذج الجامعات المنتجة؛ بالإسهام الفعال في تعزيز استدامة موارد الجامعة، وتغطية تكاليف التطوير المستمر، وتحسين جودة العملية التعليمية.

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يأتي ذلك من خلال خلق مصادر للتمويل الذاتي غير التقليدية  بتسويق المنتجات السمكية، على سبيل المثال، وتقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة، وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع، مؤكدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به كليات الجامعة المتخصصة في توفير السلع الاستراتيجية  لتوفير الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ومصدرا أساسيا من مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية.


وأشاد رئيس الجامعة، بمشروع المزارع السمكية بكليتي العلوم الزراعية البيئية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية، موجهًا المسؤولين المنوط بهم تلك المهمات  إلى العمل على مضاعفة الإنتاج، وإنشاء المزيد من الأحواض المتعددة الأحجام، والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

وعلى جانب أخر، أشار عميد الاستزراع المائي والمصايد البحرية، إلى بدء المرحلة الأولى من مراحل الحصاد الجزئي لأحد أحواض الكلية بالمزرعة السمكية، التي قارب إنتاجها ربع طن من أسماك البلطي، ذات الجودة العالية، وأشار سيادته إلى أن هذه الأسماك مستزرعة علي مياه جوفية خالية من الملوثات، ومغذاة على الأعلاف، وحاصلة على شهادة الأيزو العالمية، كما تم اختبار جودة الأسماك من حيث نسبة التصافي، ومستوى التذوق.


وطرحت  الكمية داخل أسوار الحرم الجامعي، وخارجها من خلال منافذ البيع المخصصة للجامعة،  بأسعار مخفضة؛ مبادرة من  الجامعة لتخفيف أعباء الحياة على المواطن السيناوي، مشيرًا سيادته إلى أنه يستكمل، خلال الأيام القليلة القادمة، عمليات الحصاد لباقي الأحواض السمكية.

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