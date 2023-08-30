الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

البحوث الإسلامية: قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء لمدة شهرين

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تنفذ القافلة برنامجها التوعوي على مدار شهرين كاملين.

 

مجمع البحوث الإسلامية 

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تأتي ضمن استراتيجية التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي، وحماية العقول من كل محاولات تلويثها بأفكار عبثية وخارجة عن أخلاقيات المجتمع وطبيعته ولا علاقة لها بعقيدة أو ثقافة، وذلك في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر.

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قافلة الأزهر إلى شمال سيناء 

وأضاف الأمين العام أنه من المقرر أن تضم القافلة المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة نحو ١٢ واعظًا وإمامًا من المؤسسات الثلاثة، حيث يُنفّذ برنامج القافلة بشكل أسبوعي ولمدة شهرين، على أن يكون موضوع اللقاء الأول للقافلة حول شخصية النبي وسماته بعنوان: (النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه)، كما أنه من المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من الندوات واللقاءات الجماهيرية عن "حق الوطن"، وأهمية استشعار كل مواطن مسئوليته الأسرية والمجتمعية والوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار العام والعبور بمصرنا الحبيبة إلى برّ الأمان.

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