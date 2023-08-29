محافظ شمال سيناء: توقيع الكشف الطبي على 3300 حالة في قافلة طبية بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية في مدرسة أحمد عرابي في مدينة العريش، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام.



وقال المحافظ إن القافلة الطبية تنفذها قيادة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع مديرية الصحة في شمال سيناء، بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.



وأضاف المحافظ، أنه من خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على نحو 3300 مواطن خلال اليوم الأول من عمل القافلة في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان بخلاف التحاليل الطبية.

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وأشار المحافظ إلى أنه بفضل القوافل الطبية التي تقوم بإجراء العمليات الجراحية للمواطنين تم القضاء علي قوائم الانتظار في مستشفى العريش العام وأصبحت صفر عمليات جراحية.



ووجه المحافظ الشكر إلى القوات المسلحة علي دعم أبناء سيناء، لافتا إلى أنه اسبوعيًا يجري تنفيذ قوافل طبية في شمال سيناء في ظل الاهتمام بالمواطن السيناوي.



ولفت المحافظ إلى أن القافلة تضم تخصصات المخ والأعصاب والباطنة والقلب والكبد والجهاز الهضمي والكلى والأطفال والجلدية والأسنان والرمد والغدد الصماء، بجانب الأشعة والتحاليل المعملية أشار المحافظ إلى أن القافلة مستمرة في عملها حتى يوم غد الأربعاء حيث بدأت أمس الاثنين.