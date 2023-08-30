الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار ر ومواصفات شيري تيجو 8 أول سيارة عائلية مجمعة محليا (فيديو)

سيارات شيري تيجو،فيتو
سيارات شيري تيجو،فيتو

يمر سوق السيارات بأزمة عالمية أثرت علي مبيعات السيارات وإنتاجها أيضا لكن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، استطاع السوق المصري من خلال الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، تجميع أول سيارة محلية عائلية داخل المصانع المحلية وتجاوز تلك الأزمات بالعمل والجهد والإنتاج من أجل النهوض بصناعة السيارات في مصر.

واستقبل السوق المحلي سيارات  شيري تيجو 8، المجمعه محليًا، حيث تتوفر  بنسخ 5 راكب ونسخ 7 راكب. 



وترصد فيتو في التقرير التالي اسعار ومواصفات سيارات  شيري تيجو 8  المجمعة محلي وهي كالتالي:-

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يصل سعر الفئة الاولى كمفورت التي تستوعب 5  راكب مايقرب من  960 ألف جنيه.
 

يصب سعر  الفئة الثانية لاكشري مايقرب من مليون و20 الف جنيه.
 


يصل سعر الفئة الاولي كمفورت التي تستوعب 7 راكب مايقرب من 980 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري التي تستوعب 7 راكب مايقرب من مليون و40 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات  شيري تيجو 8 


تتوفر السيارة المجمعة محليا بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات Wet. 



 

تجهيزات سيارات شيري تيجو 8
 

 

 

حصلت السيارة علي مصابيح  لوحدات LED مع مساحة رؤية أوسع، ويساعد تصميم السيارة الديناميكي على ثباتها على الطريق بالاضافة الي التوفير في استهلاك الوقود، ويتوفر خطوط اضاءة خلفية LED ومصابيح اشارة LED. ويبلغ طول السيارة 4.70 م وهو ما يوفر مساحات جيدة داخل السيارة كما يبلغ العرض 1868 مم وارتفاع كلي 1746 مم. كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2710 مم وهو ما يوفر مساحة داخلية كبيرة بالسيارة. 

 

انظمة شيري تيجو 8 الترفيهية


3 شاشات في شيري تيجو 8
 التحكم في وظائف مختلفة مع مناطق تخزين مختلفة في السيارة بالأبواب الأمامية والخلفية والكونسول الوسطي 

كما يتوفر لها فرش جلد في كل الفئات. وتتميز السيارة بلوحة قيادة مصمم بشكل للتحكم في الشاشات المختلفة بواقع 3 شاشات تشمل شاشة عدادات 7 بوصة وشاشة تكييف وشاشة الترفيه 10.25 بوصة مع ربط الهاتف بالسيارات عبر أندرويد أوتو أو أبل كار بلاي. 
 

 التحكم في عصا ناقل الحركة بكل سهولة كما أنها توفر ميزة أمان تشمل عدم تلقي أي مدخلات خاطئة في حال تواجد أطفال بالسيارة يصدمون عصا الفتيس بدون قصد مما يمثل مزيد من الأمان في السيارة. كما يتوفر بيانو بلاك في الداخل وشاحن لاسلكي للهواتف. 


 

مواصفات وسائل أمان شيري تيجو 8
 

 6 وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية. 

أنظمة فرامل ABS وEBD وESP وEBA وBOS 

ونظام التحكم في الجر TCS كما يتاح لها التحكم في الطرق الصاعدة والمنحدرة HAC وHDC

 مساعد الفرامل BAS.

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