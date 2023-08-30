الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يناقش مشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية، و1123 نجعا وتابعا، في 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى.

 

 وجاء ذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، وبحث سبل تشغيل المشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل فى مختلف القطاعات لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية.

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حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وأعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات وقادة المراكز من ضباط الجيش الثالث الميداني المشرف على مشروعات " حياة كريمة "، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

 

تناول الاجتماع عرض موقف بعض المشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، ورصف الطرق الداخلية، والكهرباء، وشدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة مع الجهات المعنية بصورة يومية لأعمال تأثيث وفرش وتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة" والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

 

وناقش الاجتماع كذلك بعض ملاحظات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن المرور على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات حياة كريمة  وكذلك مشروع خط طرد قطر 900 مم الخاص بمحطة رفع صرف صحي رقم (1) بمدينة جرجا، كما ناقش طلب الشركة باستبدال المحولات الكهربائية ذات القدرة المنخفضة بأخرى ذات قدرات أكبر " 300 ـ 500 " أمبير.

ووجه المحافظ بحصر جميع الطرق الداخلية بالقرى والتي تشهد مشروعات  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والبدء في تمهيدها وتسويتها فورا تيسيرا على المواطنين.


تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض الطلبات التى تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتى تهدف إلى خدمة المواطنين فى مجالات مختلفة منها الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحى، والأبنية التعليمية، والزراعة، حيث وجه المحافظ الجهات المعنية بتلك الطالبات بدراستها والعمل على تلبيتها بما يحقق مصلحة المواطن السوهاجي.

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