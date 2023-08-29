اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي لمدة ثلاثة سنوات من هيئة الرقابة الصحية

أصدرت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قرارا باعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية على درجة جودة الخدمات الصحية القومية GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية لمدة ثلاث سنوات، كأول مجمع طبي بسعة سريرية أكثر من 400 سرير معتمد في تاريخ مصر.

إنجاز غير مسبوق لمجمع الإسماعيلية الطبي

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذا يعد إنجازا تاريخيا يبرهن على نجاح الرهان على كفاءة الأطقم الطبية والإدارية الأبطال، وعزيمة القيادات الشابة المؤهلة العاملين في صمت غير عابئين أبدًا بمحاولات التشتيت لمقاومة مسيرة التقدم والتطوير التي تبنتها الدولة في القطاع الصحي وتثبت نجاحها يومًا بعد يوم.

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وصية السبكي للأطقم الطبية

أوصي السبكي خلال منشور على مواقع التواصل كافة زملائه ونفسه بمواصلة التفاني والإخلاص في العمل قائلا إنه لا كمال في الخدمات.. ولا سقف للطموحات.. فما زالت محطات النجاحات والإنجازات تنتظر قدومكم بشوق لاستكمال المسيرة وتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة صحية تليق بالمصريين.. دمتم مستقبل صحة مصر.

ومن جهة أخرى أعرب الدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، عن سعادته لصدور قرار هيئة الرقابة الصحية والاعتماد باعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى إن ذلك يعد دافعا قويا لزملائه وله على استكمال مسيرة العطاء لخدمة المرضى والمواطنين في المحافظة بل في منطقة القناة.



محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

وعلى صعيد آخر، كان قد استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الأحد، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والوفد المرافق له، وبحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

وذلك خلال زيارتهم الميدانية التي قاموا بها صباح أمس الأحد؛ لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.



وخلال الاجتماع رحب محافظ الإسماعيلية برئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والوفد المرافق، مُثمنًا جهودهم الميدانية لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير ٢٠٢١.



مؤكدًا على تكاتف كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية بالإسماعيلية، لرعاية المواطنين على أرض محافظة الإسماعيلية وأن يكون الهدف هو صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين بسهولة ويسر.

وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، كما تطرق الحديث إلى متابعة مستجدات الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير للمستشفيات المقرر انضمامها للمنظومة.

ومن جانبه أثنى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على دعم محافظ الإسماعيلية المستمر لقطاع الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة والمتابعة الحثيثة لرحلة علاج المريض من بداية دخوله للمنشأة الصحية، وحتى حصوله على الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة ورضاه الكامل عنها؛ تماشيًا مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

مشيرًا أن الهيئة تستعد للافتتاح الرسمي لمستشفى القصاصين والتي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على استدامة تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى جودة، وكذلك استمرارية الارتقاء بالخدمات لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمنشآت الصحية وتقديمها بأحدث المعايير العالمية.

تأتي هذه الجولات التفقدية، في إطار الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للدكتور أحمد السبكي، لسير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة المستجدات والتطورات أولًا بأول، لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى على أعلى مستوى مطابق للمعايير العالمية.

