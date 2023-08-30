ندوة للتوعية بقيمة العمل الحر والمشروعات الصغيرة بالمنوفية

أعلنت وزارة العمل من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية عن تنظيم ندوة للتوعية، حول ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، بكلية الآداب بجامعة المنوفية للطلاب ضمن سلسلة ندوات التوعية التي تقوم بها داخل الحرم الجامعى فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك مع الجامعة، لخدمة أكبر شريحة من الشباب وذلك بحضور عميد الكلية ونخبة من أساتذة الجامعة مسؤولين الأقسام، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية الشباب وتشجيعهم على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وأهمية ذلك فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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مديرية العمل بالمنوفية

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقرير للوزارة، أنه وجه رسالة للشباب الجامعى قال فيها: أن الوزارة أطلقت حملة قومية وإعلامية لترسيخ ثقافة العمل الحر وتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل، واننا نعمل على قدم وساق مع شركاء التنمية للانتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" وتعزيز علاقات العمل والتأكيد على أهمية العمل، وأكد على الدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة واهمية الإعلام في دعم التنمية وتوعية الشباب والمجتمع ومشاركة جميع أجهزة الدولة فى ذلك، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على وجود الشباب والجميع لبناء الوطن ومواكبة العصر وان يُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف مدير المديرية أن وزارة العمل قامت بالعديد من المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، من أجل المزيد من الإنتاجية لمواجهة كافة التحديات الراهنة، وأن المديرية مستعدة لاستقبال كل الشباب من أبناء المحافظة، وكذلك مراكز التدريب التي توفر برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم لسوق العمل من أجل النهوض بمستقبلهم وتوفير فرص عمل مناسبة وسد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وأيضًا تعمل على تشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة..

الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية



أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية العمل بدمياط، وذلك بقاعة شركة الوسطاني للبترول بدمياط ، بحضور ممثلي 25 شركة، وأكثر من 75 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من مجالات وقطاعات مختلفة ، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من مني الاطروش مدير مديرية عمل دمياط .

أوضحت فيه أنه تم خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بمحافظة دمياط، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

أهمية مبادرات سلامتك تهمنا

كما ألقت المهندسة هالة محمود مدير إدارة السلامة بدمياط كلمة حول دور وأهمية مبادرات سلامتك تهمنا في توعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وأضافت مدير المديرية أنه ألقى المحاضرة الأولى ضمن المبادرة المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة،وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ على العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ على المنشآت ورأس المال، وذلك لضمان سير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين، كما تطرق أيضًا إلى معرفة ما هو تصريح العمل وما أهمية التصريح وانواع تصاريح العمل وما هي الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل، كما قامت المهندسة سحر محمد من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسبابها ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والوقاية منها.