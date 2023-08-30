وزارة العمل: تدريب جديد لشباب بني سويف في الوحدة المتنقلة

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، بشأن انتقال وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية إلى مركز الواسطى بعد الانتهاء من تنفيذ البرامج التدريبية بمراكز ناصر وببا واهناسيا، وبدء تنفيذ البرامج التدريبية بها على مهن التفصيل والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية.

الخطة التدريبية

في إطار الخطة التدريبية للعام 2023 / 2024 التي اعتمدتها الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، ومتابعتهم بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل مناسبة ولائقة لهم ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستويات معيشتهم.

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مديرية العمل ببني سويف

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، في تقريره للوزارة، انه كلف مسئولى التدريب بالمديرية ببدء تنفيذ البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى مركز الواسطى، والذي يعد المركز الرابع بالمحافظة الذي سوف تبدأ به البرامج التدريبية، وبالفعل تم بدء التدريب المهنى بأقسام التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة تحت إشراف خيرية شعبان مديرة إدارة التدريب وبحوث العمالة، وذلك لتأهيل 30 متدرب ومتدربة لسوق العمل كمرحلة أولى من البرامج التدريبية المنفذة بالقرية ضمن خطة التدريب المهني بالمديرية.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغب في الحصول على فرص العمل المجانية التي توفرها المديرية، التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابت، وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، كما تقدم مديرية العمل مجموعة مميزة من المدربين الحاصلين على مؤهلات خاصة على أعلى مستوى لتقديم وتأهيل متدرب قادر على الانخراط في سوق العمل.

مديرية العمل بمحافظة البحيرة

وكانت وزارة العمل تلقت تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة البحيرة بشأن تنظيم ندوتين للتوعية حول أخطار عمل الطفل والمهن المحظورة، وذلك بمركز كوم حمادة داخل مصنع طيار للبلاستيك، وداخل شركات الملابس الجاهزة بكفر الدوار،وذلك انطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال، وكذلك إجراء اختبار إتمام التدريب للدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة في مجلس قرية البريجات لعدد 30 متدربات، حيث شمل اختبار نظري وآخر عملى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الفتيات وتمكينهم إقتصاديًا لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل بين العاملين بالمنشآت لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية والوقاية من الوقوع في المخالفات لتلك الأحكام.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، في تقريره للوزارة، انه جرى تنظيم ندوتين للتوعية حول أخطار عمل الطفل والمهن المحظورة ، وذلك فى شركات الملابس الجاهزة ومصنع للبلاستك، للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون، والمادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.

وأضاف مدير المديرية انه جرى متابعة اختبار إتمام الدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة وإجراء الاختبار النهائي للمتدربين بوحدة التدريب المتنقلة في مجلس قريه لـ 30 متدربة، حيث شمل الاختبار جزء نظرى وآخر عملي، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف توفر المديرية للراغبات في العمل فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص، وذلك انطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم.