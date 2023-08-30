الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: توفير فرص عمل وتخريج دفعة جديدة مدربة على تصنيع الأسماك بالإسكندرية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية  عن توفير فرص عمل للشباب للعمل في شركتى العلمين باك، وفيلمر نايل تكتسايل للعمل في مهن أخصائى سلامة، وميكانيكي سيارات، وسائق ملاكى، وسائق درجة ثانية، وكهربائى سيارات، وعمال إنتاج، من حملة المؤهلات المتوسطة  ، وكذلك تنظيم فعاليات الاحتفال بتخرج الدفعة الثالثة من المتدربين على مهنة تصنيع الأسماك، فى إطار بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات سمرمون، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 30 متدرب ومتدربة بعد إنتهاء فترة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 أيام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب وتوفير مهن مستحدثة تتناسب مع احتياجات سوق العمل،بالإضافة إلى تفعيل دور المديريات في توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.

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مديرية العمل بالأسكندرية

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريرًا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أشار فيه إلى احتفال المديرية بتخرج الدفعة الثالثة  للخريجين  في مجال تصنيع الأسماك  ،حيث قام وكيل المديرية  والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون بتسليم شهاداتهم بعد اجتيازهم الاختبار لـ 30 متدرب ومتدربة،وذلك بقاعة المديرية بعد انتهاء مدة التدريب  وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 ايام، مؤكدًا على ضرورة فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  للبدء  في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي.

خطوات االالتحاق بفرص التدريب

 وأكد وكيل المديرية انه يمكن للشباب راغبى الالتحاق بفرص التدريب التقديم من خلال مراكز التدريب المهنى بالمحافظة  لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، وحضر فعاليات الاحتفالية ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب.

توفير فرص عمل لائقة للشباب

وأضاف وكيل المديرية، أنه في إطار دور المديرية في القيام بمهام عملها في توفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع شركتي العلمين باك، وفيلمر نايل تكتسايل بالمحافظة،توفير فرص عمل للشباب الذكور على عدد من المهن، ومنوهًا إلى ان مميزات تلك الوظائف  قبول الطلبات حتى سن 45 سنة، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، وعلى الراغبين في الالتحاق بتلك الفرص التقديم بمقر المديرية وعنوانه خلف نقابة الأطباء بسموحة شارع سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل كما يمكن التواصل على الرقم 01210385801، للاستفسار ومعرفة المستندات المطلوبة للتقديم.

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التطور التكنولوجي التدريب المهني القطاع الخاص المؤهلات المتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفير فرص عمل للشباب وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة

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