وزارة العمل: توعية بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط

أعلنت وزارة العمل عن قيام مديرية العمل بمحافظة أسيوط بتنظيم ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بجمعية "سيدات الأعمال" بمدينة أسيوط.

فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت

وشارك في الندوة 25 عامل وإداري بالجمعية، تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

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المنشآت الصناعية والتجارية

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظات.

مديرية العمل بأسيوط

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقرير للوزارة أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، وألقى المحاضرات بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط..

واختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس، البرنامج التدريبي المجاني الرابع على تعليم مهارات اللغة الانجليزية وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 43 متدرب ومتدربة منهم 2 من ذوى الهمم، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المديرية مع أكاديمية امريكان هوم للغات بالسويس لتدريب 1000 متدرب لشباب وفتيات السويس، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقال مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة ومناسبة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره الذي تلقته الوزارة، انه استمع إلى آراء المتدربين في الدورة التدريبية المجانية التي وفرتها المديرية لهم، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي والمهارات التي تعلموها خلال فترة التدريب، آملين بإستمرار تلك البرامج وتوفير برامج جديدة على وظائف المستقبل تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لإنجاح فعاليات تلك الدورة التدريبية وتقديم مناهج تدريبية على أعلى مستوى على أيدي مدربين مؤهلين.

واَضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين للالتحاق ببرامج التدريب المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، واختيار البرنامج المناسب لهم من بين فرص التدريب المتاحة، كما يحصل المتدربين في نهاية الدورات التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل والعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها.