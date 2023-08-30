بدء التقديم بالتدريب على 3 مهن، وفرص عمل جديدة لشباب الإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجاني للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة،بمركز التدريب المهنى بمدينة المستقبل التابع للمديرية وكذلك توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص للشباب على مهن افراد أمن وحراسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين لتأهيلهم وإعدادهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص..

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وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أفاد فيه ببدء تلقى الطلبات للراغبين في الحصول على الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة للشباب من الجنسين، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، ومنوهًا إلى الأوراق المطلوبة للتقديم وهى صورة المؤهل الدراسى وصورة من بطاقة الرقم القومى، وسيحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص، ويبدأ التدريب فور إكتمال العدد المطلوب لكل دورة، كما ان التقديم بمقر مركز التدريب المهنى وعنوانه: خلف سوق الجملة بجوار المعهد الدينى ( مساكن مبارك )، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة..

الحد من معدلات البطالة

وأضاف مدير المديرية، ان المديرية قامت بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين حيث تم توفير عدد من فرص العمل على مهن افراد امن وحراسة، والتقديم بمقر المديرية وموضحًا المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الفرص وهى أصل الموقف من التجنيد، وأصل المؤهل الدراسى، وشهادة ميلاد كمبيوتر، واستمارة تأمينات،وشهاده قيد ( كعب عمل)، وعدد 8 صور شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومى، يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للحد من معدلات البطالة ورؤية مصر 2030..

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية



نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية للشركة الدولية للمستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن..

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، ان الشركة تعمل باستثمار مصرى منذ عام 2020، ومساحة المصنع 2000 متر تقريبا يعمل به 86 إناث و40 ذكور، وتم الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والمنتج للتصدير للاتحاد الأوروبي ودول الخليج، كما أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق احدث الاجهزة، مع الالتزام بالزى والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا، ومتابعة سلوك العامل، واختبار الأجهزة بشكل دوري، والتأكد من المنتج قبل البيع ليكون بشكل امان.

وأضاف مدير المديرية، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة..