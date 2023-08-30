الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

مندور يناقش مع مجلس جامعة القناة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

مجلس جامعة القناة،
مجلس جامعة القناة، فيتو

عقد مجلس جامعة قناة السويس اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة . 

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات وأمانة مجلس الجامعة. 

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جانب من الاجتماع، فيتو

في بداية الاجتماع قدم المجلس التهنئة للدكتورة داليا فياض لصدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية طب جراحة الفم والأسنان، مُتمنين لها  دوام التوفيق والسداد، كما قدم المجلس التهنئة للدكتورة غادة حداد لتكليفها بالقيام بعمل عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية متمنين لها التوفيق. 

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال الجلسة، على ما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أشار خلالها معالي وزير التعليم العالي إلى ضرورة تفعيل دور الجامعات في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، مع تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري بما يوفره من إمكانيات فريدة، ووضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الجامعي الجديد. 

جانب من الاجتماع، فيتو

أعداد الطلاب المستجدين 

وخلال المجلس عرض الدكتور ناصر مندور أعداد الطلاب المستجدين بكليات الجامعة المختلفة وذلك بعد الإنتهاء من تنسيق المرحلة الأولى والثانية.  

وتابع " مندور"  استعداد الإدارة الطبية بالجامعة لاستقبال الطلاب الجُدد لإجراء الكشف الطبي والذي من المنتظر أن يبدأ في الثالث من سبتمبر القادم ويستمر حتى الواحد والثلاثون من أكتوبر المُقبل.  

وأشار " مندور " إلى جاهزية معامل الحاسب الآلي بمركز تطوير التعليم طوال فترة التنسيق، موجهًا بضرورة الإسراع في أعمال صيانة المدرجات، والانتهاء من إعداد جداول المحاضرات والدروس العملية متضمنًا ساعتين للنشاط الطلابي حيث تم تخصيص ساعتين أسبوعيًا، تحديدًا يوم الإثنين من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة، مع التأكيد على أن تكون الساعات التدريسية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس مُعلنة للطلاب بطريقة واضحة. 

الاستعداد للعام الدراسي الجديد 

وحرص رئيس الجامعة على متابعة التنسيق الداخلي للطلاب الجدد  بالبرامج الدراسية، وفتح باب التسجيل لمقررات برامج الساعات المعتمدة  مع بداية الدراسة، والانتهاء من  إعداد القوائم النهائية للطلاب فى جميع الفرق والبرامج الأكاديمية، مؤكدًا على الإنتهاء من  تصميم المطويات التعريفية الخاصة بالأنشطة المختلفة، مع إعداد حملات توعية للطلاب بواجباتهم وحقوقهم. 

وأعلن الدكتور ناصر مندور الجدول الزمني للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى اطلاق حملات توعوية عن دور التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن  قوافل الجامعة خلال شهر  أغسطس قدمت خدماتها لـ 872 مواطن و177 رعاية بيطرية. 
  
ولفت الدكتور ناصر مندور، إلى أن  الفترة القادمة ستشهد تعاون بين جامعة قناة السويس مُمثله في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية لانطلاق حملات صحية وتوعوية عن جهود الدولة المصرية في توفير حياة صحية آمنة لكافة المواطنين أهمية دور التأمين الصحي الشامل في الارتقاء بحياة المواطن تحت إشراف وكلاء كليات القطاع الطبي ( طب، طب اسنان، صيدلة، تمريض). 

مشاركة الجامعة بقوافل حياة كريمة 

وخلال المجلس تم عرض تقرير تفصيلي عن مشاركة جامعة قناة السويس بقوافل حياة كريمة وقافلة شمال سيناء بمشاركة جامعات إقليم شرق الدلتا  حيث تم تقديم الخدمة ل 273 مواطن ورعاية بيطرية لـ 177 حالة وبقافلة التل الكبير  تم تقديم خدمات طبية ضمن مبادرة كلنا واحد حيث لـ 599 مواطنا. 

مقترحات قطاع الدراسات العليا والبحوث 

كما ناقش المجلس المقترحات التي قدمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بشأن لجنة دعم وتدويل النشر للعلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب ؛ لتطبيق ٱليات لتحفيز النشر الدولي بالجامعة ليس فقط على مستوى أعضاء هيئة التدريس، ولكن على مستوى الباحثين وطلاب الدراسات العليا والبحوث، أنه من ضمن أهم هذه التوصيات على مستوى الدعم من إدارة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة هي: دعم المشاريع المشتركة بين تخصصات العلوم الإنسانية والتخصصات العلمية الأخرى ,، تقديم ورش عمل مجانية من مركز النشر الدولي بالجامعة، لتنمية مهارات وٱليات النشر الدولي لجميع الباحثين في كليات الجامعة، تخصيص جائزة خاصة للباحثين الأعلى استشهادا في العلوم الإنسانية وفقا لعدد الاستشهادات بأبحاثهم، تشجيع جميع المجلات العلمية والدوريات التابعة لقطاعات الجامعة المختلفة-  بما فيها دوريات العلوم الإنسانية والاجتماعية- على التواصل مع دور النشر العالمية لتعزيز ظهورها على محركات البحث الدولية والاسترشاد المرجعي من خلالها.  

بالاضافة إلى تشجيع جميع الدوريات العلمية الصادرة عن قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة على الانضمام للكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، كما أوصت اللجنة بالعديد من التوصيات على مستوى طلاب الدراسات العليا ( ماجستير - دكتوراه)، وأيضا على مستوى أعضاء هيئة التدريس.

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