الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

خبير استراتيجي يتوقع انتقال الانقلابات العسكرية غرب أفريقيا لأماكن أخرى

انقلاب الجابون،فيتو
انقلاب الجابون،فيتو

انقلاب الجابون ، قال  الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى أننا أمام موجة جديدة بالقارة الأفريقية وهى عمليات الانقلابات والتغيير العسكرى فى المنطقة وبدأت بمنطقة غرب القارة وستنتقل إلى مناطق أخرى كما كان متوقعا واعتقد أن تأثير ما جرى فى مالى وتشاد أثر على أفريقيا الوسطى ثم النيجر والجابون.
 

موجة انقلابية 

انقلاب الجابون،  وأكد فى تصريح لفيتو أن هذة الموجة الانقلابية مرتبطة بعدة أمور على رأسها أن نجاح الانقلابات العسكرية شجع هذة الدول تباعا فى أحداث التغيير بالقوة بالإضافة إلى ذلك هناك تواطؤ ومماطلة فى حسم الأمور لصالح استقرار هذة الدول أو الأنظمة وبالتالى ما جرى فى تشاد ومالى شجع ما جرى فى النيجر والجابون على المضى فى هذا الإطار.

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الجابون ليست منفصلة عن النيجر 

انقلاب الجابون،  وتابع من المتوقع أن يشجع هذا التواطؤ وهذة المماطلة من جانب الدول الكبرى والإقليمية مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتضارب مصالحهم وحساباتها فى التعامل مع الأمر كل هذا شجع القوى الداخلية وأغلبها قوى عسكرية على الانقلاب لأن الجابون ليست منفصلة عن النيجر والنيجر ليست منفصلة عن مالى


 

سيناريو الانقلابات سيتكرر

وواصل حديثة قائلا الموجات الانقلابية الحالية تختلف عن موجات الستينات والسبعينات لان هذة الموجات تعتمد على القوى العسكرية وتوظيف التباين والاختلاف بين القوى الكبرى والنقطة الأهم والتى لها تبعيات هو موقف الدول الرئيسية فى الاقليم والتى لها أهداف مختلفة وبالتالى السيناريو سيتكرر وسيكون هناك تعايش مع ظاهرة الانقلابات 


أعلنت عائلة رئيس الجابون أن مصير علي بونجو غير معلوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري في العاصمة ليبرفيل.

الاستيلاء على السلطة فى الجابون

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"،  إنه "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".
وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة".

إلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم فى الجابون
 وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. 
وقال مراسل لرويترز إن دوي إطلاق نار سمع في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وكانت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات قد أعلنت إعادة انتخاب علي بونجو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27 في المئة من الأصوات.
 

 

فرض حظر تجول فى الجابون 

وتفوق بونجو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77 في المائة فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات، على ما أوضح رئيس المركز الغابوني للانتخابات ستيفان بوندا عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65 في المئة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.

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انقلاب الجابون الرئيس علي بونجو انقلاب النيجر الرئيس محمد بازوم القوى الاقليمية

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