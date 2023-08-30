الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

انقلاب الجابون، باحث يكشف تربيطات المعارضة والجيش في الجابون للإطاحة بـ"بونجو"

انقلاب الجابون، فيتو
انقلاب الجابون، فيتو

 انقلاب الجابون، قال الدكتور رمضان قرنى، المتخصص في الشأن الإفريقي، إنه رغم اختلاف طبيعة النظام السياسي فى الجابون والنيجر واختلاف البنية الاقتصادية المحيطة بالنظام السياسي لكن يمكن القول إن منطقة غرب أفريقيا أصبحت تعرف الانقلابات بعد حقبة التسعينيات التي شهدت هدوء ملحوظا، لكن بعد 2021 شهدت منطقة الساحل الإفريقي عدة انقلابات. 

Advertisements

 

تيار شعبوى مناهض لفكرة تجديد الفترات الرئاسية

انقلاب الجابون، وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن انقلاب النيجر كان مفاجئًا بالنظر لنظام مستمر سياسيا وله علاقات جيدة بالقوى الدولية وخاصة فرنسا، والأهم أن الرئيس محمد بازوم جاء بتجربة سلمية ديمقراطية، لكن حالة الجابون مختلفة، فهناك تحضيرات حدثت بين القوى المعارضة المدنية والجيش وهذا ما كشفه بيان الجيش عقب فوز على بونجو بفترة ثالثة بعدد أصوات 64%.

 

تربيطات المعارضة والجيش لإبعاد بونجو 

انقلاب الجابون، وتابع مطالبة المعارضة بالجابون الرئيس على بونجو بالتنحى لحقن دماء البلاد، كل هذه مؤشرات تؤكد أن هناك تربيطات سبقت هذا الأمر فضلا عن معاناة الرئيس على بونجو الصحية وبالتالى كل انقلاب له أسبابه، لكن الثابت أن هناك تيارا شعبويا مناهضا لفكرة تجديد الفترات الرئاسية وبونجو كان على وشك التجديد وبازوم فى النيجر وكذلك رئيس غينيا كوناكرى.

 

استمرار انظمة الانقلابات 

وأكمل، أن  ظاهرة الانقلابات فى منطقة الساحل والصحراء مستمرة، ورغم انها محصورة إلا ان الانظمة التى قامت بالانقلابات مستمرة خلال العامين الأخيرين ورغم العقوبات وتعليق العضوية فى الاتحاد الافريقى بل ان هذة الأنظمة أصبحت تشكل لجانا لمراجعة الدستور وتحديد فترات انتقالية، وبالتالى أصبحت لدينا بيئة اقليمية ودولية تتعاطى مع الانقلابات وهذا الوضع يشجع بعض الجيوش فى الدول الافريقية خاصة التي تلعب ادوار مختلفة تنموية واقتصادية فضلا عن ان العقلية الافريقية تميل للشخصية العسكرية وتنظر اليها فى اجلال واحترام.

 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انقلاب الجابون الرئيس علي بونجو انقلاب النيجر الرئيس بازوم قادة الانقلاب

مواد متعلقة

انقلاب النيجر، باحث في الشأن الأفريقي: فرنسا تغازل القارة السمراء ولن تتخلى عن النيجر

زيمبابوي تدخل دوامة الفوضى بعد انقلاب النيجر، ومخاوف من انقسام البلاد بسبب نتائج الانتخابات

أفريقيا في عين العاصفة.. “إيكواس” تتوعد بالتدخل العسكري لإفشال انقلاب النيجر وتهدد بوضع القارة السمراء على برميل بارود

انقلاب النيجر، خبير استراتيجي: محاكمة بازوم تحدٍ من قادة الانقلاب للدول الكبرى

الأكثر قراءة

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

بعد الانخفاضات المتتالية، آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا

تطور سريع، تقارير تكشف موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

بسبب البيرول، سؤال برلماني عن الخصومات في مرتبات المعلمين

قناة الأهلي تكشف موعد مباراة الفريق الودية

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

Advertisements

منوعات

المزيد

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية