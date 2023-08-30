انقلاب الجابون، باحث يكشف تربيطات المعارضة والجيش في الجابون للإطاحة بـ"بونجو"

انقلاب الجابون، قال الدكتور رمضان قرنى، المتخصص في الشأن الإفريقي، إنه رغم اختلاف طبيعة النظام السياسي فى الجابون والنيجر واختلاف البنية الاقتصادية المحيطة بالنظام السياسي لكن يمكن القول إن منطقة غرب أفريقيا أصبحت تعرف الانقلابات بعد حقبة التسعينيات التي شهدت هدوء ملحوظا، لكن بعد 2021 شهدت منطقة الساحل الإفريقي عدة انقلابات.

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تيار شعبوى مناهض لفكرة تجديد الفترات الرئاسية

انقلاب الجابون، وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن انقلاب النيجر كان مفاجئًا بالنظر لنظام مستمر سياسيا وله علاقات جيدة بالقوى الدولية وخاصة فرنسا، والأهم أن الرئيس محمد بازوم جاء بتجربة سلمية ديمقراطية، لكن حالة الجابون مختلفة، فهناك تحضيرات حدثت بين القوى المعارضة المدنية والجيش وهذا ما كشفه بيان الجيش عقب فوز على بونجو بفترة ثالثة بعدد أصوات 64%.

تربيطات المعارضة والجيش لإبعاد بونجو

انقلاب الجابون، وتابع مطالبة المعارضة بالجابون الرئيس على بونجو بالتنحى لحقن دماء البلاد، كل هذه مؤشرات تؤكد أن هناك تربيطات سبقت هذا الأمر فضلا عن معاناة الرئيس على بونجو الصحية وبالتالى كل انقلاب له أسبابه، لكن الثابت أن هناك تيارا شعبويا مناهضا لفكرة تجديد الفترات الرئاسية وبونجو كان على وشك التجديد وبازوم فى النيجر وكذلك رئيس غينيا كوناكرى.

استمرار انظمة الانقلابات

وأكمل، أن ظاهرة الانقلابات فى منطقة الساحل والصحراء مستمرة، ورغم انها محصورة إلا ان الانظمة التى قامت بالانقلابات مستمرة خلال العامين الأخيرين ورغم العقوبات وتعليق العضوية فى الاتحاد الافريقى بل ان هذة الأنظمة أصبحت تشكل لجانا لمراجعة الدستور وتحديد فترات انتقالية، وبالتالى أصبحت لدينا بيئة اقليمية ودولية تتعاطى مع الانقلابات وهذا الوضع يشجع بعض الجيوش فى الدول الافريقية خاصة التي تلعب ادوار مختلفة تنموية واقتصادية فضلا عن ان العقلية الافريقية تميل للشخصية العسكرية وتنظر اليها فى اجلال واحترام.