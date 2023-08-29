رئيس تجارية الإسماعيلية يستقبل وفد حزب حماة الوطن (صور)

استقبل أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وفد من حزب حماة وطن، برئاسة مجدي زايد أمين المحافظة.

بداية اللقاء

في بداية اللقاء، تقدم وفد حماة وطن بخالص التهنئة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمناسبة توليه منصبه وهيئة المكتب والأعضاء.

جانب من اللقاء، فيتو

ورحب أكرم الشافعي، بالوفد وتبادلا أطراف الحديث، حول جهود الدولة للسيطرة علي الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين وكان آخرها قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي بالحد من غلاء الأسعار وتعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد عليها في تصنيع المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا.

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جانب من اللقاء، فيتو

المميزات الاستثمارية الواعدة

وأشار أكرم الشافعي إلى المميزات الاستثمارية التي تم طرحها في الفترة الأخيرة حسب توجيهات الرئيس والذي شدد على تكثيف الجهود الاستثمارية والحث على فتح آفاق جديدة، والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل إستيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي.

واتفقا الشافعي وزايد على ضرورة تكثيف جميع الجهود من أجل تغليب المصالح الوطنية على الشخصية، وإستعرضا إمكانية المشاركة في افتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطن.

جانب من اللقاء، فيتو

تنظيم عدد من ورش العمل

كما أعلن جلال ابو طاهر، نائب أول تجارية الاسماعيلية، تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التثقيفية للتجار ومنتسبي الغرفة، وذلك في إطار سعي مجلس الإدارة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية بالأسواق، من أجل دعم خطة الدولة لإنشاء قاعدة أساسية للاقتصاد القومي.

ومن جانبه صرح أسامة العدوي نائب ثان، أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات الحكومية لتيسير عمليات التصدير والإستيراد خاصة للسلع الإستراتيجية أو مستلزمات الإنتاج.

جانب من اللقاء، فيتو

ولفت وائل عبد العزيز أمين صندوق الغرفة إلى تكثيف الجهود من أجل صغار التجار ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم لزيادة النشاط الاقتصادي والإستثماري.

وثمن أحمد سامي سليم مساعد أمين الصندوق، التوجيهات الرئاسية للحكومة بالتوسع فى تقديم الحوافز للمشروعات الصناعية التى تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة قدرات القطاع الخاص.

خلال اللقاء، أكد الجميع على دعم الرئيس في الإستحقاق الرئاسي المنتظر، مؤكدين علي أهمية دعم الإستقرار الداخلي.

جانب من اللقاء، فيتو

كما دعى وفد حماة وطن الي إقامة صالون ثقافي إجتماعي خلال الفترة القليلة المقبلة للتوعية السياسية بأهمية المشاركة السياسية في جميع الاستحقاقات.

وفي النهاية، أعرب مجدي زايد عن خالص أمنياته القلبية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق والسداد في أداء مهامهم الجديدة.

جاء ذلك بحضور، أعضاء مجلس الإدارة أحمد السيد موسي، حاتم العدوي، محمد فايق، علي العدوي، ومن مجلس سيدات الأعمال، مروة صابر سكرتير المجلس والمستشارة الإعلامية منال مدبولي ونسمة الزيني منسق بنوك.

ضم وفد حزب حماه الوطن مساعدي الامين أحمد أمين والسيد حسن، الدكتوره عفاف الكومي ومستشار أمين المحافظة محمد العقاد وأمينة المراسم، رباب فكري وأمين اللجان النوعية، دكتورة نسمة الزيني، وأمينة التنمية البشرية دكتوره يمنى عمر وأمينة المهنيين دكتورة شهيرة عبدالله وأمين صندوق الحزب، حسن الخباز وأمينة التضامن بالقنطرة غرب ميرفت سلامة.