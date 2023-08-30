ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالإسماعيلية (صور)

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة حملة مكبرة للتفتيش والمرور على محال الجزارة واللحوم والدواجن، بمركزى ومدينة أبوصوير والتل الكبير.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة التي تمت بمركز ومدينة أبوصوير، عن ضبط 291 كيلو مجزءات دواجن وهياكل، وتم تحرير محضر، كما تم ضبط 95 كيلو لحم بقري ذبح خارج المجازر الحكومية بمركز ومدينة التل الكبير، وتم تحرير محضرين.

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جانب من المضبوطات، فيتو

قافلة بيطرية لعلاج الماشية

ومن جهة أخرى قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بمنطقة التل الأخضر بمركز ومدينة التل الكبير.

وخلال القافلة، تم رش 400 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 200 رأس من الأغنام، 35 رأسا من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، بالإضافة لعلاج 13 حالة تناسليات، 1350 حالة من الطيور المنزلية، أيضًا تم إجراء 5 عمليات جراحية.





توجيهات عامة

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري، وإيمانًا بأهمية الحفاظ على صحة المواطنين والمتابعة المستمرة للتأكد من جودة المنتجات المقدمة لهم وخاصة اللحوم.



جانب من المضبوطات، فيتو

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.