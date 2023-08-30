الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالإسماعيلية (صور)

ضبط لحوم مذبوحة خارج
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر، فيتو

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية،  بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة حملة مكبرة للتفتيش والمرور على محال الجزارة واللحوم والدواجن، بمركزى ومدينة أبوصوير والتل الكبير.

مديرية الطرق تواصل أعمال الرصف بمدينة فايد فى الإسماعيلية

إصابة 4 أشخاص 3 منهم من أسرة واحدة في حادث تصادم بالإسماعيلية

نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة التي تمت بمركز ومدينة أبوصوير، عن ضبط 291 كيلو مجزءات دواجن وهياكل، وتم تحرير محضر، كما تم ضبط 95 كيلو لحم بقري ذبح خارج المجازر الحكومية بمركز ومدينة التل الكبير، وتم تحرير محضرين.   

Advertisements

جانب من المضبوطات، فيتو 

قافلة بيطرية لعلاج الماشية 

ومن جهة أخرى قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بمنطقة التل الأخضر بمركز ومدينة التل الكبير. 

وخلال القافلة، تم رش 400 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 200  رأس من الأغنام، 35 رأسا من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، بالإضافة لعلاج 13 حالة تناسليات، 1350  حالة من الطيور المنزلية، أيضًا تم إجراء 5 عمليات جراحية.

 

توجيهات عامة 

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري، وإيمانًا بأهمية الحفاظ على صحة المواطنين والمتابعة المستمرة للتأكد من جودة المنتجات المقدمة لهم وخاصة اللحوم. 
 

جانب من المضبوطات، فيتو

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية حملات لحوم فاسدة تحرير محاضر

مواد متعلقة

مديرية الطرق تواصل أعمال الرصف بمدينة فايد فى الإسماعيلية

رئيس تجارية الإسماعيلية يستقبل وفد حزب حماة الوطن (صور)

اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي لمدة ثلاثة سنوات من هيئة الرقابة الصحية

انطلاق ديفليه مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية السبت المقبل

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

التلفزيون الرسمي في الجابون يعلن وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

بعد الانقلاب عليه، 8 معلومات عن رئيس الجابون علي بونجو (صور)

مفاجأة، محمد الشناوي يفضل التواجد مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

المزيد
الجريدة الرسمية