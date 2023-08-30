أخبار الأهلى، الفريق يخوض مرانه مساء اليوم وكولر يحاضر اللاعبين

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلى يخوض مرانه مساء اليوم بمعسكر النمسا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا وحيدًا اليوم الأربعاء في الخامسة مساء بتوقيت النمسا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

وكان الفريق خاض تدريباته الجماعية أمس على فترتين صباحًا ومساءً، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويركز الجهاز الفني للأهلي، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة للجوانب الخططية والتكتيكية، من أجل تجهيز كل اللاعبين، خلال معسكر إعداد الفريق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

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استشارى التغذية يكشف البرنامج الغذائي للأهلي في معسكر النمسا

وكشف الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن البرنامج الغذائي للاعبي الفريق، خلال الفترة الحالية التي يخوض خلالها الفريق معسكر الإعداد بالنمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد

وقال الدكتور إيهاب علي: «قمنا بعمل قياسات بدنية جديدة للاعبين بعد عودتهم من الإجازة، وهي مختلفة عن القياسات التي قمنا بعملها في نهاية الموسم الماضي، وقمنا بإعطاء اللاعبين برامج غذائية جديدة، تحتوي على بعض العناصر الأساسية في المعادن والفيتامينات التي يحتاجونها، وهناك تحسن واضح بالنسبة لهم».

وأضاف: «طبقًا للقياسات والتحاليل الجديدة، يحصل كل لاعب علي برنامج مختلف وفقًا للتحليل الخاص به، ودائمًا ما نسعى للمحافظة على وجود الفيتامينات والمعادن في جسم اللاعبين وفقًا لنتائج التحاليل».



وواصل: «نتائج القياسات الجديدة مختلفة بالطبع عن النتائج السابقة، وكل لاعب يحصل على برنامج معين، فهناك لاعبون يحتاجون للزيادة في الوزن، وآخرون يحتاجون لإنقاص الوزن، وكل فرد يحتاج لبرنامج غذائي مختلف».

وأكمل: «تواجد لاعبي الفريق في معسكر النمسا حاليا، يجعلنا نقوم بإعطاء اللاعبين عناصر غذائية معينة، حتى المياه التي نقوم باستخدامها تحتوي على عناصر مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم يتناولها اللاعبون لتعويضهم عن العرق والمياه التي يفقدونها نتيجة للجهد المبذول، وكذلك يتناول اللاعبون بعض المشروبات من أجل زيادة المناعة».

محاضرة فنية من كولر للاعبى الأهلى بمعسكر النمسا

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الثالث للفريق في النمسا اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التي سيخضع لها للفريق في مران الفريق اليوم بالإضافة إلي مراجعة بعض الأحمال البدنية التي سوف يخضع لها بعض اللاعبين لرفع معدلات البدنية.

فحص طبي لثنائي الأهلي

ويتوجه أكرم توفيق وكريم فؤاد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء إلى أحد المراكز الطبية لإجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة لهما في وقت سابق.

وسيخضع أكرم توفيق وكريم فؤاد للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهما، بعدما خضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي، وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وأجرى كريم فؤاد وأكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في النمسا تحت إشراف كريستيان فينك، وسيقوم اللاعبان بالتوجه للطبيب مرة أخرى لإجراء عدة فحوصات طبية، والحصول على موافقته من أجل المشاركة في المباريات بعدما شارك الثنائي تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

ماورفيرك النمساوي يكشف سبب تأجيل مباراته مع الأهلى الودية

وكشف نادى ماورفيرك النمساوي عن سبب تأجيل مباراته الودية أمام الأهلي، التي كان مقرر لها مساء غدًا الخميس في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات للموسم الجديد 2023 - 2024.

وكتب النادي النمساوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تأجيل المباراة التجريبية أمام الأهلي".

وأوضح النادى النمساوي "لسوء الحظ تم إبلاغنا بتاجيل المباراة ضد الأهلي لا يمكن أن تقام غدًا، حيث أن منافسنا في المباراة الودية لديه حاليًا عدد كبير من اللاعبين المصابين وبالطبع لا يريد المخاطرة في المعسكر التدريبي".

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