الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

الأهلى، رد مصدر داخل النادى الأهلى على تصريحات مدير المنتخب الوطني محمد غرابة بشأن وجود اتفاق مسبق بين الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الفني للنادي الأهلي بضم أربعة لاعبين إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره القادم.

وأوضح المصدر أنه لم يحدث أى اتفاق مع المنتخب الوطني بشأن ضم 4 لاعبين في معسكر المنتخب القادم خاصة أنه في ذلك الوقت لم يتم الإعلان موعد مباراة كأس السوبر الافريقي أمام الاتحاد العاصمة الجزائري والتي تقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر المقبل.

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وأشار المصدر إلى أن الأهلى لن يجري أى اتفاق مع مسؤولى المنتخب الوطني لذلك حدد فترة معسكره في النمسا من يوم 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

تصريحات محمد غرابة

وكان محمد غرابة، مدير المنتخب الوطنى أكد أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم هو المتسبب فى الأزمة الموجودة حاليا بين الأهلى والمنتخب بسبب لاعبيه.



وقال محمد غرابة، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "فيتوريا اتفق مع كولر على ضم 4 لاعبين بدلا من 9 لاعبين، وفوجئنا ببيان الأهلى المعترض على ضم اللاعبين".



وأضاف غرابة: "سنحاول الوصول إلى حل مع الأهلى لأن هذه الأزمة المتسبب فيها هو الاتحاد الأفريقي الذى يتعمد وضع مواعيد صعبة رغم علمه بمواعيد مباريات المنتخب".



وتابع: "الاتحاد الأفريقى سبب الأزمة الحالية بعد وضع مباراة السوبر الأفريقي 15 سبتمبر على الرغم من علمه بوجود مباراة يوم 16 سبتمبر

وتجاهل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا لارتباط الأهلي بخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

كولر غاضب من قرار فيتوريا

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن هناك حالة غضب شديد من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من قرار فيتوريا بضم رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني القادم.

وأوضح المصدر أن كولر غاضب قرار فيتوريا خوفًا من تعرض للاعبي الأهلي للإصابة في ظل عدم مشاركتهم في المباريات منذ فترة طويلة وذلك بسبب فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون مع نهاية منافسات الموسم الماضي

وأشار المصدر إلى أن كولر متخوف من تعرض أى لاعب للإصابة والفريق لديه أكثر من لاعب مصاب ومرتبط بمباراة هامة ومصيرية أمام اتحاد العاصمة الجزائرية في كأس السوبر الأفريقي.

أول رد فعل من الأهلي على قرار فيتوريا

وكشف مصدر داخل النادى الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء لن يتخذوا أي قرار في الوقت الحالي بعد قرار روى فيتوريا بضم لاعبي الفريق.

وأوضح المصدر أن الأهلى يدرس الموقف من جميع الجوانب ولكنه هناك تحفظ كبير على قرار مدرب المنتخب الوطني خاصة أن النادى لم يتأخر عن المنتخب الوطني في أي مرحلة وكان آخرها في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 التي شارك فيها لاعبو الأهلى مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأشار المصدر أن الأهلى منزعج من قرار فيتوريا خاصة أن الفريق مرتبط بمباراة هامة في كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري ويخشى أن يتعرض أى من اللاعبين للإصابة خلال التواجد مع المنتخب.

رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة اثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب السماح للرباعي ( محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - مروان عطية) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبدالمنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر.

من جانبه أرسل الأهلي رفضا قاطعا لاتحاد الكرة لمقترح المنتخب وتمسك بإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب.