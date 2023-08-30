هل يعتذر الأهلي عن السوبر المصري بعد تجاهل اتحاد الكرة ؟

الأهلي، سادت حالة من الاستياء بين المسؤلين بالنادي الأهلي، بعد تجاهل اتحاد الكرة الرد على خطاب القلعة الحمراء بشأن تحديد موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

وكان النادي الأهلي أرسل خطابين لاتحاد الكرة لتحديد موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

ويدرس مسؤلو الأهلي اقتراح الاعتذار عن عدم المشاركة ببطولة السوبر المصري حال استمرار تجاهل اتحاد الكرة الرد على استفسارات القلعة الحمراء.

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بيان الأهلي لاتحاد الكرة لتحديد موعد مباراة السوبر المصري

وأرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه «أنه تمت مخاطبة الاتحاد بتاريخ 15- 8- 2023، لمعرفة موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، ولائحة البطولة، والحقوق التسويقية والجوائز الخاصة بها ولم يتم الرد عليه».

وطلب النادي في ذات الخطاب إخطاره بما إذا كانت هناك بطولات مستحدثة سوف يتم إدراجها على أجندة الاتحاد، أو رابطة الأندية، وموعد ومكان إقامتها، إن وجدت، وكذا اللائحة الخاصة بها، لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي للقيام بترتيباته الإدارية والفنية وتحديد أولويات المشاركة قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحلية والقارية.

وأضاف بيان صادر عن الأهلي اليوم أن «النادي لم يتلق ردًّا بهذا الخصوص حتى الآن».

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن التفاصيل الكاملة الخاصة ببطولة دوري السوبر الأفريقي المقرر إقامتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بنسخته الأولى بمشاركة الأهلي.

ويخوض بطولة دوري السوبر الأفريقي كل من، الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

القرعة ومواعيد المباريات

وحدد الاتحاد الأفريقي، يوم 2 سبتمبر المقبل، موعدًا لإجراء قرعة مسابقة دوري السوبر الأفريقي في القاهرة وذلك بمقر الكاف، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وستنطلق مسابقة دوري السوبر الأفريقي بنظام الذهاب والإياب لتبدأ المنافسة من الدور ربع النهائي بخروج المغلوب، ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي يتم لعبها جميعًا على مباراتين.

وستنطلق هذه النسخة الافتتاحية على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023.

وسيقام الدور نصف النهائي في الفترة الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر على ان يقام ذهاب واياب النهائي النسخة الافتتاحية يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وأكد الكاف أن نسخة موسم 2024/2025 سيشارك فيها 24 فريقًا بدلا من 8 فرق.

الكاف يحدد ملاعب الفرق المشاركة بالبطولات الأفريقية

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023 - 2024.

قائمة الملاعب شهدت استبعاد ملاعب بوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وايسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو ونامبيا والنيجر وساوتومي وسيشيل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي.

ومنح الأتحاد الإفريقي الأندية المتأهلة للدور التمهيدي الثاني مهلة خلال 72 ساعة وتحديدًا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها.