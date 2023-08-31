الخميس 31 أغسطس 2023
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سياسة

التفاصيل الكاملة لإجراءات تشكيل لجان البرلمان في أكتوبر المقبل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يعد إعادة تشكيل اللجان النوعية بـمجلس النواب، من أبرز الإجراءات الدستورية، المنتظرة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس، المزمع انطلاقه في أكتوبر المقبل، حيث سيكون من المتوقع إجراء الانتخابات على هيئات مكاتب "الرئيس - الوكيلين - أمين السر" 25 لجنة نوعية.

 

إجراءات انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية بمجلس النواب، إجراءات الانتخابات، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

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ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

 

يجب أن يشترك النائب في إحدى لجان المجلس

وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 

قوائم الترشح لعضوية اللجان

فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

تنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر

وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

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خريطة تزكية مجلس النواب للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

كما نصت المادة 43 على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

 

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