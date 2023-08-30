الأربعاء 30 أغسطس 2023
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سياسة

10 اختصاصات للجنة الزراعة بمجلس النواب، تعرف عليها

ملف الزراعة على رأس
ملف الزراعة على رأس أولويات مجلس النواب، فيتو

يسعى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدعم جهود الدولة في كافة القطاعات، وبينها قطاع الزراعة، والري واستصلاح الأراضي.

 

اختصاصات لجنة الزراعة وفق لائحة مجلس النواب 

وتقوم لجنة الزراعة بدورها في هذا الصدد من خلال المناقشات التشريعية وكذلك الأدوات الرقابية المختلفة.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية على النحو الوارد في المادة 44 والتي تنص على: بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.

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ومن بين تلك اللجان لجنة الزراعة والتي حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصاتها على النحو التالي:

لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

1- الإنتاج الزراعي.

2- الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.

3- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.

4- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.

5- نهر النيل والري والصرف.

 

الاهتمام بالريف والفلاحين 

6- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

7- الأمن الغذائي.

8- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.

 

تنمية قطاع الثروة السمكية 

9- الثروة السمكية وتنميتها.

10- التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

 

الأجهزة المعنية بقطاع الزراعة والري

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

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وشهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا للجنة الزراعة والري، برئاسة هشام الحصري، سواء من خلال مناقشة بعض القوانين والأدوات الرقايية المختلفة بحضور ممثلين عن الحكومة.

 

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الزراعة مجلس النواب اللجان النوعية اللائحة الداخلية لمجلس النواب النواب

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