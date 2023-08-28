خريطة تزكية مجلس النواب للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024، يشهد الشارع السياسي المصري، حالة من الترقب، مع قرب الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، إذ أعلن عددا من المرشحين عزمهم الترشح، بينما أعلنت أحزاب أخرى دعم الرئيس السيسي لولاية ثالثة لاستكمال الإنجازات التي بدأها منذ توليه مهام الحكم.

أحزاب سياسية تعلن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وأعلنت هذه الأحزاب استعدادها لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبداية الدعم تكون من خلال تزكية المرشح عبر أعضائها في مجلس النواب، عملا بما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.

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واشترط الدستور لقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، الحصول على تزكية 20 عضوا في مجلس النواب بحد أدنى.

شروط تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 142 من الدستور على: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

فرص حصول المرشحين في الانتخابات الرئاسية على تزكية أعضاء مجلس النواب

وأصبحت فرص بعض المرشحين قوية في الحصول على تزكية 20 عضوا بمجلس النواب، وفقا لخريطة تواجد الأحزاب داخل المجلس.

وأعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قبل أيام دعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية ثالثة، حيث يحوز على الأغلبية البرلمانية بواقع 316 مقعدا، ومن ثم يضمن للرئيس الحصول على النسبة الأكبر من الأعداد المطلوبة للتزكية في الانتخابات الرئاسية.

أما حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، والذي سبق حزب مستقبل وطن، في دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يمتلك هو الآخر 23 عضوا تحت قبة البرلمان، وهو رقم أكثر من المطلوب لدعم ترشيح من ينتوي الترشح في الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن الحزب تسخير كل ما لديه من إمكانيات في دعم ترشح الرئيس السيسي.

الهيئات البرلمانية بمجلس النواب تدعم مرشحيها في الانتخابات الرئاسية

وهناك عدد من الأحزاب السياسية الأخرى التي أعلنت دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنها لا تملك العدد من المطلوب من النواب لتزكيته، إلا أنه يجوز للمرشح الحصول على تزكية أي نائب بغض النظر عن انتمائه الحزبي.

أما من أعلنوا ترشحهم فعليا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن أغلبهم لديه فرصا كبيرة في الحصول على تزكية 20 عضوا، لاسيما وأن أغلبهم منتمين لأحزاب لها هيئات برلمانية في مجلس النواب، بعدد أعضاء أكثر من العدد المطلوب.

ويستطيع المرشح المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، الحصول على العدد من المطلوب من تزكية أعضاء المجلس، حيث يوجد 50 مقعدا تحت قبة البرلمان لنواب الشعب الجمهوري، الأمر الذي يسهل مهمته في استكمال أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

أما حزب الوفد، والذي أعلن رسميا ترشيح ودعم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لديه 26 مقعدا، وهو ما يسهل على المرشح عناء الحصول على توقيعات شعبية.

وتظل الأمور صعبة على المرشح المستقل أحمد طنطاوي، والذي بدأ تحركاته مبكرا بعقد عددا من اللقاءات مع المواطنين، لاسيما وأنه ينتمي لحزب الكرامة والذي لا يمتلك هيئة برلمانية بمجلس النواب، تمكنه من الحصول على التزكية المطلوبة.

ومن الجدير بالذكر أن التكتل الذي كان عضوا فيه في مجلس النواب بالفصل التشريعي السابق والذي كان يطلق عليه "تكتل 25/30" لم يعد له وجود في المجلس الحالي، اللهم إلا بعض الأعضاء أمثال ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وهو ما يصعب مهمته في الحصول على تزكية النواب.

ويعلق المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي، آماله في الحصول على التأييد الشعبي بجمع 25 ألف توكيل من المواطنين في المحافظات المختلفة.

وجاء في القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، المادة 2: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.