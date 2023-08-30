زمالك 2003 و2005 ينتصران على الإسماعيلي وديا

نادي الزمالك، فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمد حسن المدير الفني، وديا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في إطار المعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

أحرز هدف الزمالك محمد صلاح.

وفي نفس السياق، تغلب فريق ٢٠٠٥ بقيادة محمد عبد الله المدير الفني، على الإسماعيلي وديا بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار المعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

أحرز أهداف الزمالك أنس وائل، كريم حامد، علي عبد المجيد، أيمن أمير عبد العزيز.

وحرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين، وأحمد حسام ميدو وجمال حمزة وحازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين، على حضور المواجهات الودية لفرق ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليا في مدينة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

من جانبه أكد إسماعيل يوسف أن المعسكر المغلق لفرق ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، يسير بشكل مميز، حيث تم توفير كل سبل الراحة والهدوء للفرق حتى تكون على أتم جاهزية للموسم الجديد.

على الجانب الآخر، استقر مسئولو نادي الزمالك، على بيع محمد نديم حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل الاستفادة ماديا منه أو رحيله.

وقرر الجهاز الفني تصعيد معاذ علاء حارس مرمى ٢٠٠٣ بالنادي سيكون بدلاء منه فى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الاستقرار على بيع محمد نديم.

وطلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من جهازه المعاون، تجهيز تقرير فني شامل عن فريق أرتا سولار بطل جيبوتي قبل مواجهته في دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وبطل جيبوتي في تنزانيا يوم 16 سبتمبر الجاري، على أن يسافر الفريق الأبيض إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض اللقاء، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

موقف مجلس عماد البناني

وعن ملف التجديد لأحمد فتوح وعرض احتراف زيزو، أوضح عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"مش هنعمل أي حاجة تورط المجلس اللى جاي في أي قرارات لأن الأساس اللى اتفقنا عليه هو تسليم النادي لمجلس منتخب وحل أي مشكلات أو قضايا ضرورية".



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تسويات لاعبي الزمالك

وتابع: نعمل حاليا على الإنتهاء من التسويات الخاصة بالمستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة، ونتواصل مع أجل انتهاء أزمة إيقاف القيد.



ملف زيزو وأحمد فتوح

ولفت: ناقشنا ملف زيزو وأحمد فتوح مع عبد الواحد السيد والمدير الفني للفريق ونحن مهتمون بالحفاظ على استقرار في الكرة.



وحرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا اليوم، تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك

وكان الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.