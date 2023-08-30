طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، أسهل وأسرع أكلة

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني أو «العيش باللحمة» من الأكلات التي تتميز بها مدينة الإسكندرية، وتعتمد طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني على عمل عجينة تشبه عجينة البيتزا، ويتم حشوها باللحمة المفرومة، بحيث تكون في شكل رغيف محشو باللحمة، ولكن حتى العيش من صنع يديكي.

ويمكنك تعلم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، بكل سهولة، لكن كنوع من التغيير وكسر ملل الوجبات التقليدية التي تقدمينها لأسرتك كل يوم.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

الحواوشي الإسكندراني

وتقدم لكي طريقة الحواوشي الإسكندراني الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية.

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مقادير العجينة

3 ونصف كوب دقيق

ذره ملح

باكو محسن كيك «مهم جدا وموجود في كل السوبر ماركيتس»

1 ونصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر

قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل أو 1 ونصف ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

كوب حليب دافئ

علبة زبادي

ربع كوب زيت

الطريقة

تخلط المواد الجافة سويا «الدقيق والملح والمحسن والبيكنج باودر» ويضاف إليها الحليب الدافئ المذوب في الخميرة والسكر ويضاف الزبادي والزيت ويعجن الكل جيدا ويترك حتى تخمر العجين.

في هذه الأثناء يتم تحضير اللحم كالتالي:

1 كيلو لحم مفروم

ملح

فلفل

بهارات مشكل

2 بصلة متوسطة

2 طماطم

1 فلفل أخضر حار

1 حزمة بقدونس



الطريقة

يتبل اللحم ويضاف إليه البصل المفروم ويخلط جيدا ثم يضاف البقدونس والطماطم ويخلط الخليط جيدا

يقسم الخليط إلى كرات متساوية ويمكنك الاستعانة بمعيار موحد ولنستعمل معيار الكوب

حين يخمر العجين يقسم العجين إلى كرات متساويه لعدد كرات اللحم

نبدأ بفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق ونكون شكل قرص دائري

نفرد اللحم على نصف قرص العجين الدائرى جيدا بواسطه راحة اليد ثم نطبق عليه العجين

ونشكل شكل نصف دائري

وبواسطه شوكة نقفل العجين من الأطراف جيدا

ونثقب بواسطة الشوكة من منتصف العجين حتى يسمح للخبز بالنضج

بواسطة فرشاة يتم دهن الخبز باللبن الحليب ثم يدخل إلى فرن متوسط الحرارة (180 درجة) لمدة من ثلث إلى نصف ساعة

وأحيانا يحتاج الأمر لاستعمال شواية البوتجاز حتى يحمر الوجه مع توخي الحذر مده 3 دقائق إضافية.

ويقدم مع المخلل وشرائح الطماطم والخيار وبألف هناء وشفا.

طريقة عمل الحواوشي التقليدي

الحواوشي بالعيش

وتقدم الشيف نشوة منصور، طريقة عمل الحواوشي بالعيش في البيت، زي الجاهز، وفي أسرع وقت.

مكونات عمل الحواوشي

نصف كيلو لحم مفروم (خليط من لحم الغنم ولحم العجل أو كله لحم عجل)

حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم بالسكين

3 حبات طماطم كبيرة مبشورة

2 فص ثوم كبير مفروم ناعم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة من السبع بهارات

نصف ملعقة صغيرة من بهار الكبابة الصينى المطحون

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع كوب بقدونس فريش مفروم

ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة صغيرة دبس رمان

حبة فلفل حار مفرومة ناعم (اختياري)

ربع كوب زيت زيتون

عدة أرغفة من العيش البلدي

طريقة عمل الحواوشي بالعيش

نبشر الطماطم؛ ولابد من مراعاة أنه في حالة كان العيش البلدي رقيق، فلابد أن نصفى الطماطم من الماء تماما، حتى لا يتشربها العيش، ولو العيش البلدي سميك نترك الماء بها.

بعد ذلك نفرم البصلة بالسكين ناعم.

نحضر بولة عميقة؛ ونضع فيها اللحم المفروم مع البصلة والثوم المفرومين، وبشر الطماطم والفلفل الاخضر المفروم، والملح والفلفل والبهارات والقرفة ودبس الرومان، والطحينة والبقدونس، ونخلط المكونات معا.

نحضر العيش البلدي؛ ونحشيه بالخليط ويدهن العيش البلدي بزيت الزيتون من الجهتين.

نرص القطع بعد الحشو فورا فى صينية فرن، ولا تترك بعد الحشو حتى لا يتشرب العيش البلدي السوائل، حتى يصبح مقرمشا بعد خبزه.

بعد رصه فى الصينية يخبز في فرن ساخن حوالى 20 دقيقة، على 180 درجة، حتى يحمر.

ويمكن أن يشوى على الفحم أو على شواية بالكهرباء.

ويقدم ساخنا مع المخلل وبالهنا والشفا.