الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الحواوشي فى البيت، أحلى من الجاهز واضمن

الحواوشي، فيتو
الحواوشي، فيتو

طريقة عمل الحواوشي فى البيت، الحواوشي من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الحواوشي فى البيت، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره حيث يحرصن على اتباع بعض التكات حتى تكون ذات مذاق لا يقاوم.

ولأن الحواوشي الجاهز غير مضمون تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة، ولتوفير الميزانية لأنه يباع بمبالغ عالية. 

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الحواوشي فى البيت، بمكونات بسيطة.

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مكونات عمل الحواوشي:-

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كوب لية ضانى

نصف كيلو بصل مفروم

2 ثمرة فلفل رومي اخضر 

ملح

فلفل اسود

رشة جوزة الطيب

بهارات لحم

رشة حبهان

رشة قرفة

نصف كوب بقدونس مفروم 

خبز اسمر

سمن

طريقة عمل الحواوشي فى البيت:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم واللية والخضروات والتوابل ونعجن جيدا حتى نحصل على عجين متجانس سهل الفرد.
  • ثم نحضر الخبز الأسمر وتفتحه ونرص به اللحم طبقة رقيقة، وهكذا حتى تنتهى كمية اللحم والخبز.
  • ثم نحضر مقلاة على النار ونضع بها السمن ونتركها حتى تسخن، ثم نضع بها الحواوشي وتغطيه ونتركه على النار الهادئة.
  • حيث نترك كل جانب على النار لمدة 3 دقائق، ونقلب حتى يحمر لونه وينضج اللحم جيدا.
  • ثم نقدم الحواوشي بعدها ساخنا مع السلطة الطحينة والسلطة الخضراء،
طريقة عمل الحواوشي، فيتو 

ولعمل سلطة الطحينة 

مكونات عمل سلطة الطحينة:-

كوب إلا ربع طحينة خام

خل ابيض على حسب القوام

ماء ساخن على حسب قوام الطحينة

كوب زبادي

ملح

فلفل اسود

كمون

بابريكا

فص ثوم مفروم

طريقة عمل سلطة الطحينة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الطحينة ونضيف لها الخل الابيض ونقلب جيدا حتى تتماسك الطحينة.
  • ثم نضيف لها الماء الساخن تدريجيا حتى يتحول قوام الطحينة إلى كريمي، ويمكن استخدام كمية الماء على حسب نوع الطحينة.
  • ويمكن التحكم فى سماكة الطحينة حسب الرغبة من خلال تزويد الماء فهناك مايفضل قوامها خفيف وآخرون يفضلونها غليظ.
  • ثم نضيف الزبادى مع التقليب، واخيرا نتبل بالملح والفلفل والبابريكا والثوم والكمون ونقلب جيدا.
  • ثم تقدم بجانب الحواوشي أو أى اكلات أخرى حسب الرغبة.
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الحواوشي طريقة عمل الحواوشي طريقة عمل الحواوشي في البيت مكونات عمل الحواوشي طريقة عمل سلطة الطحينة الشيف نورهان القاضى

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