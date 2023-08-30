الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني،فيتو
أحمد سعد وعلياء بسيوني،فيتو

تصدر المطرب أحمد سعد، مؤشرات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت زوجته علياء بسيوني الطلاق منه، لأسباب مختلفة، أعلنت عنها للجمهور بطريقة غير مباشرة.

 

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، تفاصيل أزمة طلاق أحمد سعد، لعلياء بسيوني، حيث أكد أن الخلافات كانت مستمرة منذ أكثر من شهر، وهو ما دفع سعد، لاتخاذ قرار الطلاق. 

 

وأوضح المصدر المقرب لأحمد سعد، أن هناك عددا من الأصدقاء المقربين للثنائي، يحاولون، تهدئة الأمور بينهما، لعودتهما من جديد، وذلك حفاظًا على حياة طفليهما عاليا ومريم.

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وأشار أصدقاء، أحمد سعد، إلى أن الأزمة ظهرت فور تواجده باستمرار في حفلات الساحل الشمالي، وسفره بالخارج، وهو ما تسبب في تدهور علاقتهما.

 

وكانت مصممة الأزياء علياء بسيوني أعلنت طلاقها من الفنان أحمد سعد، بعد إنجابهما فتاتين وهما (عليا ومريم).

 

وأعلنت علياء بسيوني طلاقها عبر حسابها على إنستجرام، وقالت إنه صاحب القرار وهو من تسبب في خراب بيتها.

 

وكان الفنان أحمد سعد، قد رزق مؤخرا بمولودة جديدة له، وظهر في فيديو من داخل غرفة العمليات حاملًا ابنته مريم وهو يؤذن في أذنها.

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مريم أحمد سعد

ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام وعلق عليه قائلا: "الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد.. اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير.

 

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