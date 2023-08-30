الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرض مستلزمات المدارس

افتتاح معرض المستلزمات
افتتاح معرض المستلزمات المدرسة بالدقهلية، فيتو

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  معرض أهلا مدارس الذي ينظمه مديرية التربية والتعليم لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة، تحت شعار أفرح وفرح أولادك.

افتتاح معرض المستلزمات، فيتو

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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افتتاح معرض، فيتو

حيث قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بافتتاح معرض أهلا مدارس الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمقام داخل مدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهري بالجلاء لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر .

افتتاح معرض، فيتو

جاء ذلك بحضور  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأيمن عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره.

حيث تفقد " مختار " المعرض والمنتجات المعروضه للاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، واستمع إلى شرح مفصل من العارضين حول جودة المنتجات ونسب التخفيض، وتفقد قسم المنتجات اليدوية لمديرية التربية والتعليم ووجه بالمشاركة في معارض أيادي مصر وتسويق هذه المنتجات علي المنصة الرسمية لمبادرة أيادي مصر.

 

جانب من المعرض، فيتو

وقال " المحافظ " يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30 % إلى 40 % بالمعرض وصرف مستلزمات المدارس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية ( الأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة).

وأشار " مختار " إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي بالمجان على الطلاب تخصص العيون وصرف النظارات بأسعار مخفضه داخل المعرض ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لطلاب المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وثمن " المحافظ " دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى تجهيز معرض أهلا مدارس وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة.

وأشار " مختار " إلى أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتوفير كافة الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

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