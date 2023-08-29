محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة شريك أساسي في تقديم جميع الخدمات للمواطنين

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، “سعادتي بالغة لتواجدي في رحاب جامعة المنصورة التي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين”.

وأكد أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعات والتعاون الكامل بينها وبين كافة مؤسسات الدولة من أجل توفير الخدمات للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وشارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء مجلس جامعة المنصورة الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

وقال “مختار”: سعادتي بالغة لتواجدي في رحاب جامعة المنصورة وبين أعضاء هيئة تدريسها والتي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين والتي بفضل تميزها أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية.

وأكد " المحافظ "، أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.

وأشار " مختار " إلى أن هناك تعاون مثمر مع جامعة المنصورة بالتنسيق مع قيادة الجيش الثاني الميداني لوضع خطة لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة، لتصبح قلعة للصناعة وفخر لمحافظة الدقهلية لما تتميز به المنطقة الصناعيه من موقع جغرافي متميز ومجموعة متميزة من المستثمرين.

كما أكد " المحافظ "، دعمه الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات محلية.

وثمن " مختار " دور جامعة المنصورة وفي المقدمة كلية الهندسة علي تعاونهم الكامل من أجل تطوير المنطقة الصناعية بجمصة بجانب تميزها في قطاعي التعليم والصحة ومشاركتها في أي خدمات يحتاج إليها مواطني الدقهلية.

ومن جانبه أشار "رئيس جامعة المنصورة"، إلى أن هناك توأمة غير عادية بين جامعة المنصورة و المحافظة وتعاون مشترك في العديد من الملفات التي تخدم المواطنين، وفي مقدمتها ملف الصحة، وتطوير الميادين والشوارع.

كما أشار "خاطر"، إلى أن الجامعة شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقة التي تساعد المستثمرين علي الصناعه والاستثمار.

وأكد " رئيس الجامعة " على أن جامعة المنصوره هي أحد أذرع محافظة الدقهلية وشريك متضامن بكافة كوادرها لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات سواء الصحية أو التعليمية والمجتمعية أو الخدمات العامة.

وفي نهاية اللقاء كرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة عميد كلية فنون جميلة على إخلاصه وتفانيه في العمل خلال فترة توليه عميد للكلية.