محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة توصيل المرافق لمشروعات تطوير العواصم

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات مشروع مساكن الجلاء وأرض حي شرق.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق لمشروع مساكن الجلاء وحي شرق لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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حيث عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهي مشروع مساكن الجلاء ومشروع أرض حي شرق.

ووجه مختار بسرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق (مياه الشرب والصرف الصحى - كهرباء - غاز - تليفونات) لمشروع مساكن الجلاء وحي شرق لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين.

وأكد المحافظ أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

وأشار مختار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق الغير مخططة بالتوازي مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته.

وثمن المحافظ دور صندوق التنمية الحضارية على تمويل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية ( مساكن الجلاء - ارض حي شرق ) بالإضافة إلي تطوير المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة.

والجدير بالذكر أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضرية وتشمل مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق المنصورة، حيث يتم إنشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إدارة و22 محلا تجاريا، ومشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية بعدد 704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية.

جاء ذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور نادر نبيه مستشار رئيس الوزراء للإسكان، واللواء وائل صلاح مساعد إدارة المهندسين للإسكان، والعميد هشام دياب مدير الإدارة العامة للمرور، والنقيب احمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد طاقم الإشراف على مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة أميمة متولي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير عام التنمية الحضارية بالمحافظة، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الرؤوف وكيل وزارة الري، والمهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة كهرباء جنوب الدقهلية، والمهندس شريف حجازي ممثل شركة الغاز، والدكتورة أميرة يوسف مدير معلومات شبكات المرافق بالدقهلية، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة.