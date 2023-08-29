الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة توصيل المرافق لمشروعات تطوير العواصم

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات مشروع مساكن الجلاء وأرض حي شرق.

 وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق لمشروع مساكن الجلاء وحي شرق لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

Advertisements

حيث عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهي مشروع مساكن الجلاء  ومشروع أرض حي شرق.

ووجه مختار بسرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق (مياه الشرب والصرف الصحى - كهرباء - غاز - تليفونات) لمشروع مساكن الجلاء وحي شرق لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين.

وأكد المحافظ أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

وأشار مختار  إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق الغير مخططة بالتوازي مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته.

وثمن المحافظ دور صندوق التنمية الحضارية على تمويل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية ( مساكن الجلاء - ارض حي شرق ) بالإضافة إلي تطوير المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة.

والجدير بالذكر أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضرية وتشمل مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق المنصورة، حيث يتم إنشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إدارة و22 محلا تجاريا، ومشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية بعدد  704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية.

جاء ذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور نادر نبيه مستشار رئيس الوزراء للإسكان، واللواء وائل صلاح مساعد إدارة المهندسين للإسكان، والعميد هشام دياب مدير الإدارة العامة للمرور، والنقيب احمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد طاقم الإشراف على مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة أميمة متولي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير عام التنمية الحضارية بالمحافظة، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الرؤوف وكيل وزارة الري، والمهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة كهرباء جنوب الدقهلية، والمهندس شريف حجازي  ممثل شركة الغاز، والدكتورة أميرة يوسف مدير معلومات شبكات المرافق بالدقهلية، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة.

75 طنا إجمالي لحوم صكوك الطعام في محافظة الدقهلية

محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة شريك أساسي في تقديم جميع الخدمات للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ مبادرة حياة كريمة هشام آمنة وزير التنمية المحلية مبادرة حياة كريمة مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

تضامن الفيوم تعلن الانتهاء من تطوير منازل قرية الحبون

الإسكان: الانتهاء من تطوير طريق الحوفي بمدينة ٦ أكتوبر

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مبادرة تطوير الصناعة "ابدأ"

مدير رياضة الأقصر: تطوير البنية الرياضية التحتية أمل الوطن في تكوين الشخصية المصرية

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

بالخطوات رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

بسبب ليفربول، خطوة مفاجئة من اتحاد جدة في المفاوضات مع محمد صلاح

بلومبرج تكشف سبب توسيع بريكس وأهم المخاوف المتوقعة مستقبلا

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع جديد في سعر الذرة المستورد بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية