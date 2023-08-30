الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

خالد سليم فى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

خالد سليم، فيتو
خالد سليم، فيتو

يقدم النجم خالد سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء غدا الخميس 31 أغسطس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية "، وذلك فى إطار المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس.

 

برنامج حفل خالد سليم 

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال سليم الخاصة منها عيشنا قد إيه، غايب عني، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، لسه كبير، اللي فات مات، ليالي سهرانة، حتروح بدري ليه، بلاش الملامة، حلم عمري، أنا حبيت، عشمني، عيش، أربع حروف، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الطرب.

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من جانبه أبدى خالد سليم سعادته بالمشاركة فى فعاليات المهرجان الصيفى  مؤكدا أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد.

وافتتحت دار الأوبرا المصرية مهرجان الأوبرا الصيفي بحفل لفريق استوديو العاصمة الذى ضم نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي وحمل عنوان " مونولوج.. من فات قديمه تاه" رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع اوركسترالي وقيادة وجدي الفوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر 

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خالد سليم أغاني خالد سليم دار الأوبرا المصرية مهرجان الأوبرا الصيفي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية

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