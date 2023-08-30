خالد سليم فى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

يقدم النجم خالد سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء غدا الخميس 31 أغسطس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية "، وذلك فى إطار المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس.

برنامج حفل خالد سليم

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال سليم الخاصة منها عيشنا قد إيه، غايب عني، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، لسه كبير، اللي فات مات، ليالي سهرانة، حتروح بدري ليه، بلاش الملامة، حلم عمري، أنا حبيت، عشمني، عيش، أربع حروف، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الطرب.

Advertisements

من جانبه أبدى خالد سليم سعادته بالمشاركة فى فعاليات المهرجان الصيفى مؤكدا أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد.

وافتتحت دار الأوبرا المصرية مهرجان الأوبرا الصيفي بحفل لفريق استوديو العاصمة الذى ضم نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي وحمل عنوان " مونولوج.. من فات قديمه تاه" رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع اوركسترالي وقيادة وجدي الفوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر