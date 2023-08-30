خالد سليم فى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية
يقدم النجم خالد سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء غدا الخميس 31 أغسطس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية "، وذلك فى إطار المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس.
برنامج حفل خالد سليم
يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال سليم الخاصة منها عيشنا قد إيه، غايب عني، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، لسه كبير، اللي فات مات، ليالي سهرانة، حتروح بدري ليه، بلاش الملامة، حلم عمري، أنا حبيت، عشمني، عيش، أربع حروف، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الطرب.
من جانبه أبدى خالد سليم سعادته بالمشاركة فى فعاليات المهرجان الصيفى مؤكدا أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد.
وافتتحت دار الأوبرا المصرية مهرجان الأوبرا الصيفي بحفل لفريق استوديو العاصمة الذى ضم نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي وحمل عنوان " مونولوج.. من فات قديمه تاه" رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع اوركسترالي وقيادة وجدي الفوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.