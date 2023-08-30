نجم برشلونة يتخذ قرارا جديدا قبل غلق باب الميركاتو

كشفت تقارير صحفية عن تراجع نجم من نادي برشلونة عن قراره بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد غير أنسو فاتي رأيه وقرر الرحيل وخوض تجربة جديدة.



وأضافت أن فاتي استغل فترة الراحة التي منحها المدرب تشافي هيرنانديز للفريق، للتفكير بجدية بشأن مستقبله.

وأشارت إلى أنه من خلال التفكير العميق وجد فاتي أن الأفضل بالنسبة له هو الانتقال لناد آخر، ومن ثم سيبدأ الاستماع للعروض المقدمة له.

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وأوضحت الصحيفة، أن فاتي لم يحسم قراره بنسبة 100%، لكنه ووالده نقلا رغبته إلى وكيله خورخي مينديز، من أجل جمع العروض المناسبة.

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي في أوروبا سينتهي بحلول منتصف ليل الجمعة المقبل.

نجم أتلتيكو مدريد يقترب من برشلونة

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن اقتراب جواو فيلكس نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته شبكة ريفيلو الإسبانية فأن البرتغالي جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد، دخل في خلافات قوية مع دييجو سيميوني مدرب الفريق، وذلك بسبب عدم اعتماده على اللاعب في الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فيليكس قرر الرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الشبكة الإسبانية فإن جواو فيليكس خياره الأول هو الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة في الصيف الحالي، بعدما أظهر النادي اهتماما بضم اللاعب ولكن الأزمة المالية لدى العملاق الإسباني هي التي تعطل الصفقة.

وكشفت الشبكة أنه في حالة فشل انضمام فيليكس إلى برشلونة في هذا الصيف، فإن اللاعب سيفاضل بين الانضمام إلى ناديي اتحاد جدة أو الشباب السعوديين، بعدما أبدوا رغبتهم على ضم اللاعب.