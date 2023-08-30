الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والمستندات وهي:

1- احضار صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.



2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.



3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

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4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.



إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء عبر توكيل مالك الشقة لمحامى لاستكمال الإجراءات



1- التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.



2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.



3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.



4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء



5- مع ملاحظة أنه فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.

أسعار شرائح الكهرباء

أسعار شرائح الكهرباء، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن حقيقة ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هذا الأمر غير صحيح تمامًا، وأن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما اختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

تثبيت أسعار بيع الكهرباء

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.