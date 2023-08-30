الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الكهرباء تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات مسبقة الدفع

فاتورة الكهرباء،فيتو
فاتورة الكهرباء،فيتو

أسعار شرائح الكهرباء، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن حقيقة ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هذا الأمر غير صحيح تمامًا، وأن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما اختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

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تثبيت أسعار بيع الكهرباء

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

وتنشر فيتو أسعار شرائح الكهرباء للعام الحالي 

– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسعرها حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 وسعرها حاليا (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بالقطاع التجاري للمحلات

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ 100 سعر ك وس 65 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ 600 سعر ك وس 140 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من 601 لـ 1000 سعر ك وس 155 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 1000 سعر ك وس 160 قرشًا.​

مراحل تأجيل زيارة أسعار شرائح الكهرباء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في أواخر شهر أكتوبر لعام 2022 تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل 2023، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرر تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.

تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وقررت الحكومة المصرية في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ 3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وأعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.

وأوضح أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

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