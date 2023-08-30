الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدرى الحشيش والبانجو في كفر سعد

مخدر الحشيش،فيتو
مخدر الحشيش،فيتو

 

 

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من كفر سعد بؤرة لبيع مخدري الحشيش والبانجو. 
 

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام 4 عناصر إجرامية - مقيمين بالدقهلية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

Advertisements


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بقطعة أرض زراعية كائنة بإحدى القرى بدائرة المركز يستغلونها لتخزين المواد المخدرة.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 24 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طبنجة - 2 فرد محلى -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - ميزان حساس - مبلغ مالى). 

ضبط كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بـ3.1 مليون جنيه بالسويس ( صور)

إحالة المتهم بالإتجار في مخدر الشادو بالجيزة للمحاكمة

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع (عاطل – له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد) "تم ضبطه" وبحوزته (كمية من المواد المخدرة - سلاح نارى")، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتجار بالمواد المخدرة اللواء محمود أبو عمرة قطاع الأمن العام متجرى المواد المخدرة مخدر الحشيش مخدر البانجو مديرية أمن دمياط مركز شرطة كفر سعد

مواد متعلقة

سائق مفصول وصديقه يسرقان خزينة شركة فى الطالبية

سيدة تخطف زوجها وتجبره على توقيع إيصالات أمانة في أكتوبر

إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات والبضائع فى أسوان

بقيمة 2.4 مليون جنيه، ضبط مواد مخدرة خلال اقتحام بؤرة إجرامية بالقليوبية (صور)

مصرع وإصابة 21 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر (صور)

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري الجنسية لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح - السلوم

حالة الطرق اليوم، طريق الحرية وسكة الوايلى ومحور جوزيف تيتو وشارع السودان الأكثر زحام

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

التلفزيون الرسمي في الجابون يعلن وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

مفاجأة، محمد الشناوي يفضل التواجد مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

الجونة تنفي امتلاك عائلة زيلينسكي فيلا في المدينة

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية