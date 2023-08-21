الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة المتهم بالإتجار في مخدر الشادو بالجيزة للمحاكمة

إحالة المتهم للمحاكمة،
إحالة المتهم للمحاكمة، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجر مخدرات للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج مخدر الشادو على عملائه بمنطقة الجيزة.


وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهم وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.


ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الشادو، قبل ترويجها بين عملائه، وكشف المتهم عن اتجاره بالمضبوطات، وحصوله عليها من مسجل خطر أرشد عن هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
 

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تفاصيل القبض علي المتهم

كانت البداية بورد معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق  حيث يتنقل بدراجة نارية لتوصيلها لهم عقب التواصل معهم هاتفيا. 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه. 

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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