بعد الانقلاب عليه، 8 معلومات عن رئيس الجابون علي بونجو (صور)

انقلاب الجابون، ظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس على بونجو بولاية ثالثة.

انقلاب الجيش على الرئيس فى الجابون

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"، إنه "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة".

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لحظة إعلان الإنقلاب فى الجابون

إلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم فى الجابون

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وأعلنت عائلة رئيس الجابون أن مصير علي بونجو غير معلوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري في العاصمة ليبرفيل.

رئيس الجابون

الانتخابات الرئاسية فى الجابون

وشارك 14 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية، وكان المنافس الرئيسي لرئيس الدولة ألبيرونتو أوسا، الذي حصل على 30.7% من الأصوات.

وكانت المعارضة في البلاد أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات مشيرة إلى أن السلطات انتهكت القانون خلالها هذا وأعلن مجموعة من كبار الضباط في الجيش إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

من هو الرئيس علي بونجو؟

علي بن بونجو اونديمبا ولد باسم آلان برنار بونجو يوم 9 فبراير 1959، وهو سياسي جابوني شغل منصب رئيس الجابون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية سنة 2009. علي بونجو هو ابن عمر بونجو، الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته في عام 2009.

وخلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991 ونائب عن مدينة بونجوفيل في الجمعية الوطنية بين 1991-1999، ووزيرا للدفاع بين 1999-2009.

وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الجابوني (PDG)، وكان المرشح الرئيسي عن الـPDG في الانتخابات الرئاسية سنة 2009، بعد وفاة والده، حسب النتائج الرسمية فاز ب 42% من الأصوات.

رئيس الجابون

محاولة انقلاب واعتقالات

وفي أكتوبر 2018، أصيب بونجو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة عشرة أشهر من دون ظهور علني، وعلى الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.

ونجا من محاولة انقلاب سابقة في 2019، حيث جرى اعتقال أو قتل كل مدبري محاولة الانقلاب بعد ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية.

وكانت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات أعلنت إعادة انتخاب علي بونجو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27 في المئة من الأصوات.

رئيس الجابون علي بونجو

فرض حظر تجول فى الجابون

وتفوق بونجو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77 في المائة فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات، على ما أوضح رئيس المركز الغابوني للانتخابات ستيفان بوندا عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65 في المئة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.

علي بونجو رئيس الجابون