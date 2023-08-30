الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: الأحداث في الجابون يمكن أن تزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة

الاتحاد الأوروبى،
الاتحاد الأوروبى، فيتو

قال منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" اليوم الأربعاء، إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع في الجابون، مشيرا إلى أنه إذا تأكد حدوث انقلاب فسيؤدي ذلك إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي

وأضاف بوريل -في تصريحات خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة "توليدو" الإسبانية نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه "إذا تأكد ذلك، فهو انقلاب عسكري آخر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها".

في سياق متصل، أعلنت شركة "إيراميت" الفرنسية للتعدين تعليق كافة عملياتها في الجابون وذلك بعد أن أعلن عسكريون في الجابون إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة.

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 إغلاق جميع عمليات كوميلوج وسيتراج

وقال متحدث باسم الشركة إنه "اعتبارًا من هذا الصباح، تم إغلاق جميع عمليات كوميلوج وسيتراج وتم تعليق حركة السكك الحديدية في البلاد".

إغلاق حدود البلاد لحين إشعار آخر

وكان عسكريون في الجابون قد أعلنوا في وقت سابق اليوم إغلاق حدود البلاد لحين إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس "علي بونجو" بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

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