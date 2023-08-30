الزمالك يشكل لجنة لتنقية عضويات النادي قبل الانتخابات

نادي الزمالك، أكد عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك، أنه قام بمعاينة المكان المخصص لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال البناني فى تصريحات خاصة لـ"فيتو": وحاليا من أهم أولويات اللجنة تشكيل لجنة من أجل تنقية عضويات الزمالك قبل الانتخابات وتحديد من له حق الانتخاب وهدفنا الحيادية بين جميع المرشحين.

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 20 أكتوبر 2023، ويتم الدعوة للانتخابات طبقا للوائح والقوانين المتبعة يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية.

وسيم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً

موقف مجلس عماد البناني

وعن قال عماد البناني ملف التجديد لأحمد فتوح وعرض احتراف زيزو، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"مش هنعمل أي حاجة تورط المجلس اللى جاي في أي قرارات لأن الأساس اللى اتفقنا عليه هو تسليم النادي لمجلس منتخب وحل أي مشكلات أو قضايا ضرورية".



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تسويات لاعبي الزمالك

وتابع: نعمل حاليا على الإنتهاء من التسويات الخاصة بالمستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة، ونتواصل مع أجل انتهاء أزمة إيقاف القيد.



ملف زيزو وأحمد فتوح

ولفت: ناقشنا ملف زيزو وأحمد فتوح مع عبد الواحد السيد والمدير الفني للفريق ونحن مهتمون بالحفاظ على استقرار في الكرة.



وحرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا اليوم، تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك



وكان الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.