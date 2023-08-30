سعر سامسونج a14 فى مصر، يبحث كثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر سامسونج a14 فى مصر ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف سامسونج a14.

مواصفات هاتف سامسونج

يأتى هاتف سامسونج a14 بشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع PLS LCD وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش كما بمعالج منExynos 850 بتكنولوجيا 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52.

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اما البطارية فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن بقوة 15 واط كما يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الـ One UI Core 5.

وبالنسبة للكاميرات الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 اما الكاميرا الخلفية فتأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

اما الفيديو يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري في منفذ منفصل مع امكانية تشغيل 2 شريحة اتصال.

ويدعم الهاتف ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء ويدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C.

سعر هاتف سامسونج

يتوفر الهاتف بالوان الاسود والأحمر والفضي والأخضر اما سعر سامسونج a14 فهو للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4900 جنيه وللنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 5500 جنيه.