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اقتصاد

سعر سامسونج a52، تعرف على مواصفات الهاتف

هاتف سامسونج، فيتو
هاتف سامسونج، فيتو

سعر سامسونج a52، يبحث الكثير من المستخدمين عبر محركات البحث عن سعر هاتف سامسونج a52 ومواصفاته ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف سامسونج جالاكسي a52. 

مواصفات هاتف سامسونج 

يأتي هاتف سامسونج بشاشة على شكل الثقب وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.5 بوصة بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل إنش مع دعمه لمعدل التحديث الأعلى الـ 90Hz للحصول على أداء أكثر سلاسة مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف  مع طبقة حماية  من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس مع دعم الشاشة للوضع المظلم الـ Dark Mode .

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كما ان الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 720G بتكنولوجيا الـ 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 618 والبطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 25 واط. 

وبالنسبة للكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع دعم تصوير فيديوهات سيلفي بجودة 4K. 

اما الكاميرا الخلفية فتأتي بارزة قليلًا عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS الخاص أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و120 إطار في الثانية ويمكنك تحويل أي لقطة في الفيديو إلى صورة ثابتة عن طريق خاصة الـ 4K Video Snap.

كما يأتى الهاتف بأكثر من نسخة للذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ويدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت ويتم تركيبه بدلًا من الشريحة الثانية.

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يتوفر هاتف سامسونج a52 باللون الأزرق وباللون البنفسجي وباللون الأبيض وباللون الأسود ويبلغ سعرة  للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام  11500 جنية.. وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام  13000 جنية.

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