الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر سامسونج S22، تعرف على مواصفات الهاتف

هاتف سامسونج، فيتو
هاتف سامسونج، فيتو

يبحث الكثيرين عبر محركات البحث في مصر عن مواصفات وسعر سامسونج S22 وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف سامسونج.

 هاتف سامسونج S22

يأتي  جهاز سامسونج جالكسي S22 Ultra  بالقلم S Pen  لأول مرة في جهاز ضمن السلسلة S، ويعد  أسرع قلم S Pen طورته الشركة مع وقت الاستجابة أقل بنسبة 70% كما يأتي هاتف جالكسي S22 Ultra  بأربعة خيارات ألوان تشمل الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر واللون العنابي  بينما يأتي الجهازان سامسونج جالكسي S22 وS22+ بتصميم Contour-Cut وبألوان الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والوردي الذهبي كما يُعد الجهازان من أوائل طرازات سلسلة S المصنوعة من الألمنيوم المقوى Armor Aluminium،  وتعد سلسلة S22  أول هواتف ذكية تستخدم زجاج Corning Gorilla Glass Victus +.    

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ياتي هاتف سامسونج  S22 Ultra  بمستشعر 2.4 ميكرومتر، ليكون الأكبر من سامسونج، ما يتيح لعدسات الكاميرا التقاط المزيد من الضوء والبيانات، وتحسين الإضاءة وتفاصيل مقاطع الفيديو. بحانب عدسة Super Clear Glass لضمان التقاط مقاطع فيديو ليلية أكثر سلاسة ووضوحًا بدون الحاجة إلى وجود مصدر للإضاءة كما تم تعزيز هذا الجهاز الجديد بإمكانات التكبير والتصغير التي ستقرب 100 مرة من الحدث، ويشتمل على  ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل Portrait Mode، ليجعل كل صورة تبدو وكأنها عمل احترافي كما يوفر جالكسي S22 Ultra إمكانية الوصول الحصري إلى تطبيق Expert RAW الذي يتسم  بوجود مجموعة شاملة من أدوات التحرير داخل الكاميرا التي توفر تجربة ترتقي إلى مستوى الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR،، يمكنك التحكم بشكل أكبر في تعديلاتك باستخدام المزيد من بيانات صورك. وكما هي الحال مع الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR، يمكنك تفتيح أو تعتيم صورك باستخدام إعدادات ISO وسرعة الغالق، إلى جانب ضبط توازن اللون الأبيض لجعل الصورة أكثر دفئًا أو برودة.

يأتي الهاتف  بوحدة الاستشعار الأكبر بنسبة 23% من تلك الموجودة في  S21 و S21+وتقنية Adaptive Pixel، فقد تم تصميم الكاميرا للسماح بدخول المزيد من الضوء وتسجيل التفاصيل والتقاط الألوان التي تظهر المحتوى حتى في الظلام. وصمم الجهازان بكاميرا رئيسية  بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عن بعد بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وتم تجهيز الهواتف الجديدة بمعالج 4 نانومتر،  يدعم معالجة سامسونج الأكثر تقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كما أنه يتميز باستخدام شبكة Wi-Fi 6E، بمعدل يصل إلى ضعف سرعة Wi-Fi 6 مع  خاصية الشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط. 

وتأتي  شاشة الجهاز بمقاس 6.8 بوصة ومن نوع Dynamic AMOLED 2X والقابلة للتكيف بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز كمل يعمل تحليل سلوك الشبكة على تبسيط أداء التطبيق، وذلك عن طريق الكشف التلقائي عن التطبيق المستخدم  وتوجيه أكبر قدر من القوة.

وتأتي شاشة جالكسي S22  بمقاس 6.1 بوصة، أما شاشة 6.6 بوصة فتاتي في الجهاز جالكسي S22+ مصممة بتقنية  Vision Booster  الذكية التي تقوم بضبط الشاشة تلقائيًا.

وسيتم دعم سلسلة جالكسي S22 بأكملها بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل "أندرويد" مع  واجهة المستخدم One UI  من سامسونج،وتمنح الواجهة One UI أيضًا إمكانية الوصول السهل إلى مجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية وملفات GIF والملصقات مباشرة على لوحة المفاتيح.

تأمين هواتف جالكسي S22

ويتم تأمين سلسلة سامسونج جالكسي S22 من خلال منصة الأمان Knox Vault القوية من سامسونج، والتي تتضمن معالجًا وذاكرة آمنة يمكنها عزل البيانات الحساسة تمامًا، ومن أهمها كلمات المرور أو القياسات الحيوية أو مفاتيح البلوك تشين من نظام التشغيل الرئيسي للهاتف. وتعمل لوحة معلومات ومؤشر الخصوصية في لوحة One UI على تسهيل معرفة التطبيقات التي تصل إلى البيانات والكاميرا في الجهاز ويبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام  25000 جنية. 

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