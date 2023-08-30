الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعيين وليد الزواوي أمينًا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بوزارة التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرار  رئيس الجمهورية، بتجديد تعيين د. وليد خالد محمد الزواوي أمينًا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بدرجة نائب رئيس جامعة.

المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

وفي سياق آخر أطلق د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، د. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

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وبمشاركة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية، وعدد من السادة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية، وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

مبادئ المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

وفى بداية كلمته، أكد د. أيمن عاشور أن إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، هي امتداد للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقت في 7 مارس الماضى، وتتضمن 7 مبادئ رئيسية، منها (التواصل والمرجعية الدولية) وهما التي تقوم عليهما المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، بحيث تكون على مستوى دولى يليق بمكانة مصر، والتي تؤكد على الدور الريادى الذى تلعبه مصر في دعم بناء العلم والمعرفة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتكون كافة مؤسسات وجامعات مصر من جامعات الجيل الرابع والتي تدعم العلم والثقافة في مصر والبلدان الشقيقة.

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