الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

"التعليم" تعلن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقدم للطلاب

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وتشمل (4) مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات، (2) مدرسة بالشراكة مع مبادرة "ابدأ"، (4) مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لمجموعة مدارس “we”، و(4) مدارس بالشراكة مع شركاء صناعين في قطاعات مختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

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ونظرا لكثافة الإقبال من طلاب الشهادة الإعدادية بدوريها الأول والثانى، تقرر إعادة فتح التقدم ببعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.


وتؤكد الوزارة على أن هناك شروطا واجب توافرها في الطلاب المتقدمين لتلك المدارس، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية. 

 

وأشارت إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.


وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي:


ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي:
 

 

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إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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