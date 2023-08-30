الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،فيتو
موانئ البحر الأحمر،فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ووصول 32 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا.

 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 641 شاحنة و152 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 323 شاحنة و99 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 318 شاحنة و53 سيارة. 

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Safeen AL Amal وعلى متنها 32 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

 

كما يستقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس 

 

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و172 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1638 راكبا بموانيها.
 

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