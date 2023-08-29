تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر، وتصدير 5 آلاف طن دقيق

كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 5000 طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 635 شاحنة و175 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 329 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 306 شاحنات و60 سيارة.

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين SEA PRAJNA وأمل بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة أمل.

وشهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا.

ويستعد ميناء بورتوفيق لوصول السفينة LOTUS قادمة من السعودية لشحن دقيق ومغادرة السفينة PASHA 9 وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير إلى بورسودلن.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1175 راكبا بموانيها.